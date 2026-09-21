최민희 “추미애 관사∙관용차 가짜뉴스로 흔들어”

최민희 더불어민주당 최고위원이 21일 추미애 경기지사의 12억 관사∙관용차 논란을 언급하면서 “왜곡과 정치 공세가 이어지고 있다”고 했다.

더불어민주당 최민희 최고위원. 연합뉴스

최 최고위원은 이날 오전 경기도청 북부청사에서 열린 최고위원회의에서 “(추미애 지사의)관사와 관용차에 관한 가짜뉴스로 경기도와 지사를 흔든다”며 “더 문제 되는 것은 민주당 쪽임을 표방하고 나선 분들에 의해 근거없는 악의적인 정치 공세가 계속되고 있다”고 지적했다.

이어 “국민의 입장에서 볼 때 민주당 쪽 패널이라는 분들이 민주당 출신 도지사를 방송에서 대놓고 비난, 비판하면 이것이 도지사에 대한 비판으로 들리지는 않을 것”이라며 “민주당끼리 분열하는 것으로 들리지 않겠나”라고 했다.

그는 “심지어 관사와 관용차에 관한 가짜뉴스로 경기도와 지사를 흔든다”며 “사실 관사 전세금은 소비되는 돈이 아니고 도의 자산이다. 관용차 역시 관련 규정에 따라 집행한 것이다. 이에 대한 왜곡 어마어마하더라”고 말했다.

이어 “지금 왜곡된 논란으로 도정을 흔들 때가 아니다. 지금 필요한 것은 지방 재정 정상화에 우리가 다 함께 노력하는 것”이라고 했다.

이와관련 최 최고위원은 민주당 공보국에 모니터링을 요청하면서 “이것은 대통령 지지율과 민주당 지지율을 동시에 떨어뜨리는 행동이라고 저는 판단하고 있다“고 말했다.

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