장동혁 "남은 장관 후보자도 거둬들이고 김현지 국감 출석해야"

(서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 국민의힘 장동혁 대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.9.21 nowwego@yna.co.kr

국민의힘 장동혁 대표는 21일 "남은 (장관) 후보자 전원을 거둬들여야 한다"며 "이재명 대통령, 즉각 결단을 내리기를 바란다"고 촉구했다.



장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "강신철 국방부 장관 후보자, 북한이 주적이란 말도 못 한다. 온 가족이 철거민 특공을 받은 '강신철거민'이다. 도덕성도 애국심은 더 없다"며 이같이 말했다.



이어 "부동산 지옥 만든 (국토교통부) 차관, 세금 폭탄을 설계한 (재정경제부) 차관을 나란히 장관 자리에 올리겠다고 한다"며 "불지옥에 기름 붓겠단 소리"라고 비판했다.



장 대표는 또 김승원 전 법무부 장관 후보자가 사퇴한 배경으로 꼽히는 '탄원서'와 관련, "전직 보좌진이 홍익표 청와대 정무수석에게 탄원서를 전달한 그날 민주당은 청문보고서를 단독으로 채택했다"고 지적했다.



그러면서 "다음 날 이 대통령은 기자회견에서 김승원 임명을 결정하지 못했다고 했다. 정무수석이 탄원서를 뭉갠 게 아니라면 대통령과 민주당은 알면서도 임명을 강행하려 했던 것"이라며 "그 사이 김승원은 탄원서 무마·은폐 작업에 나섰다. 대통령 기자회견이 있었던 날 오후 전직 보좌관을 만나 탄원서 내용을 따지고 물러날 생각이 없다고 했다"고 지적했다.



장 대표는 "누가 김승원에게 이런 사실을 알려준 것이냐"며 "과거 김병기 의원 공천헌금 사건 때 이수진 전 의원이 당시 이재명 대표의 김현지 보좌관에게 탄원서를 제출했던 일이 있었다. 그때도 이 탄원서가 김 의원 본인에게 넘어갔다. 똑같은 보고 라인에서 똑같은 일이 벌어진 것"이라고 했다.



이어 "'만사현통' 김현지가 이번에도 개입한 것 아니겠냐"며 "김승원 사퇴로 끝날 일이 아니다. 당장 이 모든 사건에 대해 수사에 들어가야 한다. 청와대 인사라인의 책임과 김현지 실장 개입 여부도 반드시 밝혀내야 한다. 김 실장, 반드시 이번 국감에 출석시켜야 한다"고 덧붙였다.

<연합>

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