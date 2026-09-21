장동혁 "김승원 관련 사건 수사해야…김현지 반드시 국감 출석시켜야"

장동혁 국민의힘 대표는 21일 법무부 장관 후보자직에서 사퇴한 김승원 더불어민주당 의원의 성추행 및 음주운전·폭언 의혹 등과 관련해 "김승원 사퇴로 끝날 일이 아니다. 당장 이 모든 사건에 대해 수사에 들어가야 한다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "지켜볼수록 잘된 인사라는 김승원, 이게 민주당의 수준이다. 실상은 온갖 범죄를 다 저지를 잡범 수준"이라며 이같이 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 18일 서울 여의도 국회에서 이재명 대통령 기자회견에 대한 기자간담회를 하고 있다. 뉴스1

그는 "문제는 이렇게 추악한 실체를 알면서도 밀어붙였다는 것이다. (김승원 의원) 전직 보좌진들이 청와대 홍익표 정무수석에게 탄원서를 전달할 그날, 민주당은 청문보고서를 단독으로 채택했고, 다음 날 이재명 대통령은 기자회견에서 김승원 임명을 최종 결정하지 못했다고 했다"고 설명했다.

앞서 KBS는 김 의원의 전 보좌진들이 청와대에 김 의원 관련 탄원서를 전달했다고 보도했다. 탄원서에는 김 의원의 기자 성추행, 음주운전, 갑질 폭언이 담긴 것으로 알려졌다.

이어 "정무수석이 탄원서를 뭉갠 것이 아니라면 대통령과 민주당 알면서도 임명을 강행하려 했던 것이다. 그 사이에 김승원은 탄원서 무마·은폐 작업에 나섰다"며 "누가 김승원에게 이런 사실을 알려준 것인가"라고 했다.

장 대표는 "'만사현통' 김현지가 이번에도 개입한 것 아니냐, 민주당의 대응은 더욱 기가 찬다. 과방위 소속 핵심 의원실 관계자가 (탄원서) 보도 담당자에게 전화를 걸어 후보자가 사퇴했는데 기사를 왜 또 내보내냐고 따졌다고 한다"며 "피감 기관의 압력을 행사한 명백한 언론 탄압"이라고 했다.

그는 "청와대 인사 라인의 책임과 김현지 실장의 (인사) 개입 여부도 반드시 밝혀내야 한다"며 "김현지 부속실장, 반드시 이번 국감에 출석시켜야 한다"고 강조했다.

장 대표는 "좌파 통합용 용혜인, 공소 취소용 김승원, 결국 국민이 쫓아냈다"며 "좌파 정책 중지하라, 공소 취소 포기하라는 국민의 경고다. 지금 국민은 이재명 정권의 국정 운영 자체를 거부하고 있다. 남은 후보자 전원을 거둬들여야 한다"고 했다.

그는 "아예 내각과 청와대를 다 갈아엎어야 한다"며 "오밤중에 지지자 글 퍼 나른다고 해결될 상황이 아니다. 이재명 대통령, 즉각 결단을 내리기 바란다"고 말했다.

<뉴스1>

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