추미애 지사 “DMZ영화제, 도비 31억 받고 자체수입 1억”

DMZ국제다큐멘터리영화제 예산 삭감에 영화계가 반발하는 가운데 추미애 경기도지사가 영화제의 도비 의존도와 인건비 규모를 공개하며 운영구조를 바로잡겠다고 밝혔다. 예산 삭감으로 올해 행사에 피해가 생겼다는 영화계 주장에 맞서 도는 그동안의 예산 운용부터 점검해야 한다는 입장을 내놓은 것이다.

추미애 경기지사가 20일 오후 SNS를 통해 DMZ국제다큐멘터리영화제 예산 삭감과 관련된 입장을 밝혔다. 사진은 페이스북 캡처 화면.

추 지사는 20일 SNS를 통해 “경기도가 지원하는 DMZ국제다큐멘터리영화제 예산과 운영구조의 심각성을 확인했다”며 “관행적으로 이어져 온 고비용 운영구조와 비효율적인 예산 집행을 철저히 점검하겠다”고 밝혔다.

그는 DMZ다큐영화제 예산은 40억원 중 도비가 31억원으로 전체의 77.5%를 차지한다고 밝혔다. 그러면서 티켓 판매와 후원·협찬 등 자체 수입은 1억1000만원으로 2.8%에 그친다고 설명했다.

관람객 규모와 인건비도 문제 삼았다. 추 지사는 지난해 관람객 1만3760명 중 유료 관람객은 6663명이라고 밝혔다. 올해 예산 40억원을 지난해 관람객 수로 나누면 전체 관람객 1명당 약 29만원, 유료 관람객 1명당 약 60만원에 해당한다고 주장했다.

더불어민주당 김민석 대표가 20일 국회에서 열린 개헌추진단 출범 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

또 비상근 집행위원장과 정규직·단기인력 등 71명의 인건비에 연간 14억원이 쓰인다고 밝혔다. 추 지사는 “관객이 단 한 명도 오지 않아도 매년 고정적으로 지출되는 조직 운영비가 과도하다”며 “1년에 한 번 열리는 행사를 준비하는 조직에 막대한 인건비와 운영비가 투입되는 구조”라고 지적했다.

다른 지역 영화제와의 지원 규모도 비교했다. 추 지사는 경기도가 DMZ국제다큐멘터리영화제 한 곳에 지원하는 도비 31억원이 서울시가 15개 영화제에 지원하는 전체 예산 10억3000만원의 약 3배라고 밝혔다. 인천 디아스포라영화제의 연간 예산은 6억원 수준이라고 덧붙였다.

추 지사는 “문화예술 지원은 당연히 필요하다”면서도 “문화예술이라는 이름이 방만한 운영의 면죄부가 돼서는 안 된다”고 강조했다.

추미애 경기도지사가 18일 서울 여의도 국회 의원회관 대회의실에서 열린 9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스

앞서 경기도의회는 영화제가 폐막한 뒤인 지난 18일 본회의에서 영화제 예산 6억5000만원을 삭감하는 안을 가결했다. 영화계는 행사 도중 이뤄진 예산 삭감으로 당초 공지됐던 시상 내역과 상금 등이 줄면서 경기도의 사과를 요구하고 있다.

이와 관련해 김민석 더불어민주당 대표는 지난 19일 광주에서 열린 청년 영화인 간담회에서 영화제 축소 운영을 두고 “어떤 의미에서 보면 계약 파기”라며 “책임있는 공공은 도의적, 신의적 파괴 행위를 한 것”이라고 비판했다.

한편 경기도와 더불어민주당은 21일 오전 경기북부도청사에서 예산정책협의회를 연다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지