아침에는 선선, 낮에는 30도 ‘껑충’…큰 일교차 주의 [내일날씨]

월요일인 21일은 아침에 선선하고 낮에는 더운 날씨가 이어지겠다. 전국 대부분 지역이 맑은 가운데 낮과 밤의 기온 차가 10도 이상 벌어지는 곳이 많아 건강 관리에 유의해야 한다.

서울 종로구 열린송현녹지광장에 코스모스가 활짝 펴 있다. 뉴시스

20일 기상청에 따르면 21일 전국의 아침 최저기온은 11~19도, 낮 최고기온은 24~31도로 예상된다. 평년 최저기온(12~19도), 최고기온(23~27도)과 비교하면 낮 기온을 중심으로 다소 높은 수준이다.

서울은 아침에는 선선하다가 낮 최고기온이 30도까지 오르겠다. 지역별 낮 최고기온은 광주 30도, 인천·청주·대전·전주 29도, 수원·춘천·원주·세종·대구 28도, 부산 27도, 울산·제주 26도, 강릉 25도 등으로 예상된다.

전국의 하늘은 대체로 맑겠다. 다만 강원 동해안과 산지, 경상권 동해안, 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 강원 동해안과 산지에는 밤 한때 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.

해상에서는 바람이 강해질 전망이다. 남해 먼바다와 제주도 해상은 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.

해안가에서는 너울에도 주의해야 한다. 당분간 동해안과 경남권 남해안, 제주도 해안에는 강한 너울로 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위와 방파제를 넘는 곳이 있을 것으로 예상된다.

기상청은 해안가에서는 안전사고에 각별히 유의하고, 큰 일교차에 대비해 건강 관리에 신경 쓸 것을 당부했다.

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