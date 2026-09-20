여기가 천연 아쿠아리움…사흘째 등장한 상어에 들썩이는 부산

부산의 한 공원 수로에서 길 잃은 상어가 사흘째 출몰하자 상어를 보기 위해 몰린 사람들로 부산이 들썩이고 있다.

20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 길을 잃은 상어가 사흘째 출몰하며 이를 보려는 시민들로 북새통을 이루고 있다. 부산=연합뉴스

20일 부산해양경찰서 등에 따르면 지난 18일 오전 부산 동구 북항 친수공원 수로에서 상어를 봤다는 신고가 접수된 뒤 상어가 이날까지 떠나지 않고 있는 상태다.

상어는 갈색 외형에 몸길이 약 3.5m 크기의 무태상어로 추정된다. 무태상어는 백상아리나 청상아리보다는 덜하지만 공격 위험성이 큰 어종으로 분류된다. 해당 상어는 바다와 연결된 수로로 들어와 여기저기 헤엄치며 사람들이 지나다니는 공원 산책로 주변까지 접근했다.

사회관계망서비스(SNS)에는 18일부터 상어 목격담이 이어지고 있다. 수로에서 헤엄치는 상어를 찍은 ‘인증샷’을 올리며 때아닌 상어의 출현에 반갑고 놀라운 반응을 보였다. “상어 보러 (다른 지역에서) 당일치기로 왔다”, “5분마다 상어가 나타난다”, “부산은 현재 아쿠아리움” 등의 글이 이어졌다. 나아가 상어에 이름을 붙이거나 부산 마스코트로 만들자는 제안도 쏟아지고 있다.

친수공원 근처 카페도 갑자기 몰려든 사람들에게 놀라긴 마찬가지다. 한 고객은 근처 카페에서 음료가 나오는 데 40분이 걸렸다며 “상어 출몰 최대 수혜자는 아무래도 카페 사장님”이라는 글을 스레드에 올렸다. 이에 카페 점주는 “오늘 갑작스러운 상어 출현으로 기존 직원 외에 다른 매장 직원과 저, 제 아내까지 음료를 만들었으나 역부족이었다”며 “지금이라도 (상어에게) 고등어라도 몇 박스 사다 주고 싶다”는 재치있는 답글을 남겼다.

상어를 목격한 시민이 올린 동영상(왼쪽)과 상어를 활용한 아이디어. 스레드 캡쳐

해경은 경비함정 등을 투입해 상어를 바깥 바다로 유도하는 작업을 벌였다가 현재는 상어가 스스로 바다로 가도록 지켜보고 있다. 상어를 몰아내기 위해 자극하면 공격성을 보일 수 있다는 국립수산과학원의 권고에 따른 것이다.

전재수 부산시장은 19일 페이스북을 통해 “부산시와 해경은 상어가 스스로 수로를 빠져나가 큰 바다로 돌아갈 수 있도록 상황을 지켜보고 있다”고 밝혔다.

부산해경은 “육·해상 순찰을 통해 상어의 재출현 여부를 수시로 확인하고, 부산항만공사에 상어 위험안내 표지판 설치를 의뢰했다”며 “상어가 공격성을 보일 가능성이 있는 만큼, 안전이 확보될 때까지 친수공원 물가 및 인근 해상으로의 접근을 자제해 주시기 바란다”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지