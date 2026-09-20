與 ‘김생용사’ 무산 치명타 … ‘한동훈 때리기’로 국면 전환 모색 [2기 내각 잇단 낙마]

더불어민주당이 총력 엄호했던 김승원 전 법무부 장관 후보자의 낙마로 당도 적지 않은 정치적 부담을 떠안게 됐다. 임명 반대 여론이 우세한 상황에서도 “지켜보면 지켜볼수록 잘 된 인사”라며 사수전에 나섰다가 결과적으로 민심과 거리를 드러냈다는 지적이다. 당내에서는 청와대의 인사검증 실패뿐 아니라 민심을 정부와 청와대에 전달해야 할 여당 지도부의 판단과 대응 전략도 되짚어야 한다는 목소리가 나온다. 민주당은 김 전 후보자 낙마 뒤 검찰 수사자료 불법 유출 의혹을 앞세워 무소속 한동훈 의원에 대한 수사·처벌 요구를 전면에 세우며 공세 수위를 한층 끌어올렸다.

고개 숙인 金 김승원 법무부 장관 후보자가 지난 19일 서울 영등포구 여의도 국회 소통관에서 후보자직 사퇴 기자회견을 마친 뒤 고개 숙여 인사하고 있다. 김 후보자는 이재명 대통령이 전날 기자회견에서 그의 임명 문제에 대해 “국민의 눈높이 등을 고려해 신중하게 결정하겠다”고 말한 지 하루 만에 자진사퇴했다. 뉴스1

◆‘김생용사’ 후유증… 민심 괴리·검증 책임

민주당은 기본소득당 용혜인 전 성평등가족부 장관 후보자는 포기하더라도 자당 소속인 김 전 후보자는 지켜야 한다는 이른바 ‘김생용사’ 전략을 폈다. 김민석 대표는 지난 11일 “지켜보면 지켜볼수록 잘 된 인사”라며 “지킬 것”이라고 했고, 김의겸 의원도 14일 “이슬만 먹고 사는 분을 후보자로 고를 수 없는 한계가 있다”고 말했다. 민주당은 17일 국회 법제사법위원회에서 야당 반발 속에 김 전 후보자 인사청문 경과보고서를 채택했다.

하지만 한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 14~15일 실시한 조사에선 김 전 후보자 임명 반대가 52.1%로 찬성 25.1%의 두 배를 웃돌았다. 민주당 지지층에서는 찬성이 우세했지만 무당층에서는 반대가 54.2%였다. 조사는 무선 ARS 방식으로 진행됐고 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 이재명 대통령이 18일 기자회견에서 인사 문제와 관련해 ‘국민 눈높이’를 강조한 뒤 김 전 후보자가 다음 날 물러나면서 당 지도부가 전체 민심의 경고음을 제대로 읽지 못한 것 아니냐는 지적이 나왔다.

여기에 전직 보좌진이 성추행 및 무마 의혹과 추가 음주운전, 폭언·갑질, 청탁 의혹 등을 담은 탄원서를 대통령 기자회견 전날 청와대 측에 전달했다는 보도가 나오면서 검증 책임론은 더 커졌다. 민주당은 탄원서가 당에도 전달됐다는 보도에 “아는 바 없다”고 선을 그었다. 국민의힘은 탄원서 접수 여부와 전달 경로, 검증 라인 공유 시점을 공개하라고 요구했다.

당내에서도 지도부 대응을 함께 문제 삼는 목소리가 나왔다. 민주당 핵심 관계자는 인사검증 실패를 두고 “정말 뭐라 할 말이 없다”고 했고, 다른 현역 의원은 “명백한 무능”이라고 했다. 박성민 정치컨설팅 민 대표도 “‘볼수록 잘된 사람’이라고 한 김 대표는 어색한 상황이 됐다”고 평가했다. 김 대표는 20일 취임 한 달 기자간담회를 검토했다가 미뤘다. 이날 김 전 후보자 관련 취재진 질문에도 답하지 않았다.

무소속 한동훈 의원이 20일 국회에서 취재진과 만나 김승원 법무부 장관 후보자 사퇴와 이에 따른 더불어민주당의 대응과 관련해 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

◆무대응서 한동훈 수사로… 공세 강화

민주당의 김 전 후보자 의혹 대응은 초기 무대응에서 적극 엄호, 한 의원에 대한 역공으로 단계적으로 강해졌다. 김 대표는 지난 4일 한 의원의 제넨셀 신약 임상시험 승인 청탁 의혹 제기에 “한동훈 의원 문제 제기에 답하지 않겠다”고 했다. 하지만 7일 비공개 최고위원회의 뒤 현역 의원 4명으로 ‘한동훈 전담대응팀’을 꾸렸고, 9일에는 제넨셀 사건 관련 검찰 수사자료 유출과 증거조작 의혹을 거론하며 이를 ‘한동훈 사건’으로 규정했다.

김 전 후보자가 이 대통령이 발탁한 인사인 데다 의혹 공세를 윤석열정부 법무부 장관을 지낸 한 의원이 주도했다는 점도 민주당의 선택지를 좁혔다는 분석이 나온다.

김 전 후보자 사퇴 뒤 민주당의 화력은 한 의원에게 더 집중됐다. 조계원 대변인은 20일 “국민이 원하는 건 범죄혐의자 한동훈 수사”라고 했고, 전용기 최고위원은 “이제 한 의원이 책임질 차례”, 한민수 최고위원은 “수사 기록 유출 연루 의혹 등은 단죄해야 한다”고 했다.

다만 당내에는 한 의원 공세에만 집중하는 데 대한 경계도 있다. 한 여당 의원은 “한 의원을 공격해 우리가 얻는 실익이 무엇인지 고민할 필요가 있다”고 했다. 진보 진영 일각에서도 김 전 후보자에게 제기된 의혹의 본질보다 의혹 제기 경로와 한 의원 공격에 치우치는 것 아니냐는 비판이 나온다. 한 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 김 전 후보자의 추가 의혹과 관련해 “(탄원서) 내용이 상당 부분 진실이라는 것을 이미 확인했다”며 “(김 전 후보자의) 성추행과 무마 시도가 있었고, 그 성추행 자리에 다른 민주당 의원들도 있었다”고 밝혔다. 한 의원은 “민주당이 (탄원서 내용을) 알고도 밀어붙이려 했다면 공범”이라고 주장했다.

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