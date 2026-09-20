李대통령 “청년 정책 총괄 전담조직 신설 고민”

이재명 대통령은 청년의 날인 19일 청년 정책을 총괄할 별도 전담 조직 신설을 검토하고, 국무총리 주관의 청년정책 시스템을 마련하겠다고 밝혔다. 청년 일자리·주거·자산 형성 등 구조적 문제에 정부가 보다 직접 대응하겠다는 취지다.



이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 청년의 날 기념식 ‘청년으로부터’에서 “청년 정책을 총괄 전담할 별도의 전담 조직을 만들어야 되지 않을까 하는 고민을 지금 하고 있다”고 말했다. 이어 “기존 정책 결정자들의 역량으로는 이 비상 상황을 벗어나기는 좀 어렵다”며 “유효하고 필요한 정책들이 무엇인지 기존의 조직과 인력, 역량으로는 감당하기 어렵다”고 했다.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 청년의 날 기념식 행사에서 마무리 발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 청년층이 취업과 주거, 자산 형성, 결혼 등에서 겪는 어려움을 언급하며 “청년 문제는 단순히 특정한 부류와 집단의 문제가 아니라, 대한민국이 과연 지속해 성장·발전하는 나라로 남을 수 있느냐의 근본적인 문제”라고 말했다. 그러면서 “청년들이 희망을 가지고 이들에게 합당한 몫과 자리가 만들어지도록 노력하자”고 했다.



행사에는 공개 모집 참가자와 청년단체, 정부 청년 보좌역, 청년정책조정위원, 청년정책 유공자 등 150여명이 참석했다. 최근 정부·여권에서 2030세대 지지세 이탈을 우려하는 목소리가 나오는 가운데 이 대통령이 청년들과 직접 접촉면을 넓히는 행보로도 해석됐다.



2부는 ‘오픈 마이크’ 방식으로 진행됐다. 청년들은 일자리와 주거 등 정책 현안에 대해 의견을 냈고 이 대통령은 질의응답과 자유토론을 이어갔다. 한 대학생이 대학 기숙사 보급률 확대를 요청하자 이 대통령은 “기숙사를 학교도 짓고 싶어 하고 수도권에 여지도 조금 있지만 인근 주민들이 반대한다”며 “상급 기관이 허가를 내준다면 표와 상관없기 때문에 그런 걸 검토하고 있다”고 말했다.



공식 행사가 약 2시간30분 만에 끝난 뒤에도 이 대통령은 청년들과 비공개 소통을 이어갔다. 이 대통령은 “청년 여러분을 볼 때마다 미안해서 할 말이 사실 없다”며 “총리 주관으로 별도의 시스템을 만들겠다. 이 상태로는 도저히 안 된다”고 말했다.

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