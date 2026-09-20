권은비, 초근접샷에도 "굴욕 無"…몸매 관리 습관은 '식초'?

가수 권은비가 노출을 강조하지 않은 스타일링에도 돋보이는 비주얼을 공개하며 근황을 전했다.

권은비는 지난 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "데쟈데쟈2주챠"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진=인스타그램 '권은비(@silver_rain.__)' 캡처

사진 속 권은비는 하늘색과 핑크색 레이스 의상을 입고 다양한 자세를 취했다.

땋은 머리와 액세서리, 은은한 메이크업으로 색다른 분위기를 연출했다. 카메라를 가까이에서 바라보는 사진에서도 또렷한 이목구비와 깔끔한 피부 표현이 눈길을 끌었다.

권은비는 앞서 몸매 관리와 관련한 생활 습관도 공개한 바 있다.

지난 6월 10일 SNS에는 요가하는 모습과 함께 "좋아하는 것들로 채운 오전", "요가하고 레드와인비니거 한 잔"이라는 글을 올렸다. 또 "평소처럼 먹고 운동하면서 부담 없이 관리하는 중"이라고 적었다.

권은비가 언급한 레드와인 비니거 등 식초를 마시는 습관이 혈당과 체중 관리에 실제로 어떤 영향을 주는지에 대한 연구도 나왔다.

이란 테헤란의대와 타브리즈의대 연구진은 지난 5월 국제학술지 '식품과학·영양'에 식초 섭취와 건강 효과를 다룬 우산형 연구를 발표했다.

연구진은 지난해 1월까지 발표된 무작위대조시험 기반 메타분석 10편, 총 38개 연구를 종합했다. 그 결과 식초 섭취군은 대조군과 비교해 공복 혈당과 식후 혈당 등이 낮았으며, 체중 역시 평균 1.06㎏ 감소한 것으로 나타났다.

이에 연구진은 체중 감소에 대한 근거 수준을 높은 수준으로 평가했다.

전문가들은 식초 음료에만 의존하기보다 권은비가 직접 언급한 "평소처럼 먹고 운동하는" 습관처럼 균형 잡힌 식사와 꾸준한 운동을 병행하는 것이 중요하다고 강조했다.

<뉴시스>

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