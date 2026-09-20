노엘, 탈세·마약 의혹에 발끈…"와서 머리털 뽑아봐라"

래퍼 노엘이 자신을 둘러싼 1000억원대 건물주설, 탈세설, 마약 의혹 등을 부인했다.

노엘은 19일 소셜미디어 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통했다.

노엘. 인스타그램 캡처

이날 한 시청자가 "200억 탈세 왜 했냐"고 묻자, 노엘은 "저 200억 없어요"라고 즉각 답했다.

이어 온라인상에 퍼진 '1000억원대 건물주' 주장도 언급했다. 그는 "나무위키 가서 누가 그것 좀 지워달라"며 "내가 건물 1000억짜리가 있다고 돼 있는데, 건물 1000억 있으면 내가 음악을 왜 하겠냐. 그것 좀 제발 지워달라"고 말했다.

그러면서도 이내 "그것도 나이스다. 그냥 재벌 하겠다. 그래, 있다고 치자"고 했다.

마약 관련 의혹에도 강하게 반박했다. 노엘은 한 시청자가 "대마 하세요"라는 댓글을 남기자 욕설과 함께 "와서 내 머리털 한번 뽑아봐라. 뭐가 나오는가. 알지도 못하면서"라고 불쾌감을 드러냈다.

노엘은 2017년 엠넷 오디션 '고딩래퍼' '쇼미더머니6' 등으로 이름을 알렸다. 2019년 음주운전 사고로 징역 1년6개월, 집행유예 2년을 선고 받았다. 당시 사고 후 지인을 불러 운전자를 바꿔치기 하려고 한 정황이 드러나 비난 받았다. 이후 그는 2021년 무면허 음주운전 및 경찰관 폭행 혐의로 징역 1년을 선고 받고 복역, 다음 해 10월 만기 출소했다.

<뉴시스>

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