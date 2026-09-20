김민석 “연속집권 길 갈 것” 한동훈 “김민새천년NHK당 코미디 하나”

더불어민주당 김민석 대표가 5·18 광주민주화운동과 부마항쟁 정신을 헌법전문에 넣는 등의 개헌 필요성을 언급하며 “연속 집권 성공의 길을 갈 것”이라고 하자, 무소속 한동훈 의원은 “전국민의 지난 20일 동안의 김승원 오빠 독약 로비에 대한 기억을 당신들 마음대로 포맷해서 싹 지울 수 있다고 착각하냐”며 “김민새천년NHK당, 코미디 하나”라고 일갈했다.

더불어민주당 김민석 대표가 20일 국회에서 열린 개헌추진단 출범 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 의원은 페이스북에서 “김 대표가 ‘김승원 대국민사과’가 아니라 개헌 얘기, 민주당 연속 집권 얘기를 앞세웠다”며 이같이 질타했다. 또 “어제(19일) (김승원 법무부 장관 후보자의) 성추행, 음주운전 탄원서 KBS 보도가 ‘어사무사’했으니 김승원 오빠 독약 로비 사태를 개헌 얘기해서 ‘어사무사’하게 넘길 수 있겠다고 헛된 기대하는 것 같은데, 국민께서 용납하지 않을 것”이라고 경고했다.

한 의원이 말한 ‘김민새천년NHK당’은 김 대표가 과거 노무현 전 대통령과 결별했던 것을 계기로 ‘철새 정치인’으로 낙인 찍히며 얻은 ‘김민새’ 별호에, 새천년NHK라는 유흥주점을 광주 5·18 전야제 때 출입했단 논란을 합친 것이다.

김 대표가 취임 한 달을 맞이하고도 기자들로부터 정치 현안 관련 질의를 받지 않은 점도 도마에 올렸다. 한 의원은 김 대표가 “기자들 상대 질의·응답도 못하고 도망갔다고 한다”며 “다시 묻는다. 김승원 성추행, 음주운전 제보를 청와대보다 ‘김민석 민주당’이 먼저 받고 뭉갠 것 맞나. 창피하게 도망가지 말고 말을 하라”고 했다. 아울러 “민주당은 윤리위도 없나. 오빠 독약 로비, 성추행, 음주 갑질 김승원을 윤리위에 올리는 시늉도 안 하나”라고 했다.

한동훈 무소속 의원이 19일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 김승원 법무부 장관 후보자 사퇴 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

당초 취임 한 달 맞이 기자간담회를 검토 중인 것으로 알려졌던 김 대표는 이날 당 개헌추진단(단장 김태년) 출범 기자회견에서 축사를 한 것 외에 인사청문 정국과 관련한 현안 메시지는 극도로 자제했다. 김 대표는 5·18과 부마항쟁 정신을 헌법전문에 넣고, 권력구조 및 정치개혁을 하는 방향의 개헌 필요성을 강조했다. 또 “국정 성공·개헌 성공·국민통합 성공·연속 집권 성공의 길을 갈 것”이라고 했다.

민주당 박성준 수석대변인은 김 대표가 취임 한 달 맞이 기자간담회를 하지 않는 데 대해 “대통령 기자회견 하루 이틀 만에 당대표 기자회견을 하는 것은 시간적으로 짧다는 의견이 있었다”며 “정식 기자회견보다는 기자들과 자유롭게 이야기하는 티타임을 생각했다. 추후 (일정을) 검토해 말할 것”이라고 했다.

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