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김민석 “연속집권 길 갈 것” 한동훈 “김민새천년NHK당 코미디 하나”

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배민영·장민주 기자

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韓 “취임 한 달 맞이하고도
기자들 질문 안 받고 도망
‘김승원 의혹’, ‘김민석 민주당’이
먼저 알고도 뭉갠 것 맞나”
與 “대통령 기자회견 이틀 만에
당대표 회견 안 맞는단 의견”

더불어민주당 김민석 대표가 5·18 광주민주화운동과 부마항쟁 정신을 헌법전문에 넣는 등의 개헌 필요성을 언급하며 “연속 집권 성공의 길을 갈 것”이라고 하자, 무소속 한동훈 의원은 “전국민의 지난 20일 동안의 김승원 오빠 독약 로비에 대한 기억을 당신들 마음대로 포맷해서 싹 지울 수 있다고 착각하냐”며 “김민새천년NHK당, 코미디 하나”라고 일갈했다.

 

더불어민주당 김민석 대표가 20일 국회에서 열린 개헌추진단 출범 기자간담회에서 발언하고 있다.    연합뉴스
더불어민주당 김민석 대표가 20일 국회에서 열린 개헌추진단 출범 기자간담회에서 발언하고 있다.    연합뉴스

한 의원은 페이스북에서 “김 대표가 ‘김승원 대국민사과’가 아니라 개헌 얘기, 민주당 연속 집권 얘기를 앞세웠다”며 이같이 질타했다. 또 “어제(19일) (김승원 법무부 장관 후보자의) 성추행, 음주운전 탄원서 KBS 보도가 ‘어사무사’했으니 김승원 오빠 독약 로비 사태를 개헌 얘기해서 ‘어사무사’하게 넘길 수 있겠다고 헛된 기대하는 것 같은데, 국민께서 용납하지 않을 것”이라고 경고했다.

 

한 의원이 말한 ‘김민새천년NHK당’은 김 대표가 과거 노무현 전 대통령과 결별했던 것을 계기로 ‘철새 정치인’으로 낙인 찍히며 얻은 ‘김민새’ 별호에, 새천년NHK라는 유흥주점을 광주 5·18 전야제 때 출입했단 논란을 합친 것이다.

 

김 대표가 취임 한 달을 맞이하고도 기자들로부터 정치 현안 관련 질의를 받지 않은 점도 도마에 올렸다. 한 의원은 김 대표가 “기자들 상대 질의·응답도 못하고 도망갔다고 한다”며 “다시 묻는다. 김승원 성추행, 음주운전 제보를 청와대보다 ‘김민석 민주당’이 먼저 받고 뭉갠 것 맞나. 창피하게 도망가지 말고 말을 하라”고 했다. 아울러 “민주당은 윤리위도 없나. 오빠 독약 로비, 성추행, 음주 갑질 김승원을 윤리위에 올리는 시늉도 안 하나”라고 했다.

 

한동훈 무소속 의원이 19일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 김승원 법무부 장관 후보자 사퇴 관련 기자회견을 하고 있다.    뉴시스
한동훈 무소속 의원이 19일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 김승원 법무부 장관 후보자 사퇴 관련 기자회견을 하고 있다.    뉴시스

당초 취임 한 달 맞이 기자간담회를 검토 중인 것으로 알려졌던 김 대표는 이날 당 개헌추진단(단장 김태년) 출범 기자회견에서 축사를 한 것 외에 인사청문 정국과 관련한 현안 메시지는 극도로 자제했다. 김 대표는 5·18과 부마항쟁 정신을 헌법전문에 넣고, 권력구조 및 정치개혁을 하는 방향의 개헌 필요성을 강조했다. 또 “국정 성공·개헌 성공·국민통합 성공·연속 집권 성공의 길을 갈 것”이라고 했다.

 

민주당 박성준 수석대변인은 김 대표가 취임 한 달 맞이 기자간담회를 하지 않는 데 대해 “대통령 기자회견 하루 이틀 만에 당대표 기자회견을 하는 것은 시간적으로 짧다는 의견이 있었다”며 “정식 기자회견보다는 기자들과 자유롭게 이야기하는 티타임을 생각했다. 추후 (일정을) 검토해 말할 것”이라고 했다.


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