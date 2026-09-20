호텔신라, 하노이에 네 번째 신라모노그램…베트남 북부 공략

호텔신라가 다음달 베트남 하노이에 라이프스타일 호텔 브랜드 ‘신라모노그램’의 네 번째 호텔을 연다.

호텔신라는 다음달 23일 베트남 하노이 스타레이크에 ‘신라모노그램 하노이 웨스트레이크’를 개장한다고 밝혔다. 베트남 다낭과 강릉, 중국 시안에 이은 네 번째 신라모노그램이다.

신라모노그램 하노이 웨스트레이크는 하노이의 대표 신도시인 스타레이크에 위치한 5성급 호텔로, 총 319개 객실을 갖췄다. 기존 신라모노그램과 마찬가지로 위탁운영 방식으로 운영된다. 신라모노그램은 '더 신라'가 축적해 온 서비스 노하우와 브랜드 경쟁력을 바탕으로, 각 지역의 문화와 라이프스타일을 반영한 새로운 호텔 경험을 제공하는 어퍼업스케일 라이프스타일 호텔 브랜드다.

호텔신라는 초기 투자 부담을 줄이는 대신 브랜드와 운영 역량을 활용하는 위탁운영 방식을 통해 글로벌 호텔 네트워크 확대에 속도를 낸다는 계획이다.

스타레이크는 하노이 도심과 노이바이 국제공항을 잇는 지역으로 행정·업무·주거 기능이 집약되고 있다. 정부청사 이전과 외교단지 조성이 추진되고 있고 글로벌 기업의 업무시설도 인접해 있어 호텔신라는 비즈니스 고객 수요가 꾸준할 것으로 보고 있다.

호텔은 베트남 전통 계단식 논에서 착안한 디자인을 적용했다. 최상층에는 하노이 도심을 조망할 수 있는 ‘시그니처 스위트룸’을 배치했다.

식음시설은 올데이 다이닝 레스토랑 ‘다이닝 M’을 비롯해 베이커리 카페 ‘패스트리 M’, 한식당 ‘진지’, 중식당 ‘하선고’, 루프톱 바 ‘바 M’ 등 5곳으로 구성됐다. 35층 모노그램 라운지에는 조식과 애프터눈 티, 해피아워 서비스와 함께 비즈니스 고객을 위한 미팅룸도 마련했다.

이 밖에도 연회장과 실내·외 수영장, 스파 등을 갖춰 비즈니스와 관광 수요를 함께 겨냥한다.

호텔신라 관계자는 “신라모노그램 하노이 웨스트레이크는 베트남의 성장 잠재력과 호텔신라의 서비스 경쟁력이 결합된 새로운 글로벌 거점”이라며 “하노이를 대표하는 호텔로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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