한동훈 “민주당, 김승원 ‘성추행·갑질’ 제보 언제 받았나”

무소속 한동훈 의원은 20일 자진사퇴한 김승원 전 법무부 장관 후보자와 관련해 전직 보좌진들이 제기한 ‘성추행·갑질’ 의혹 등을 거론하며 더불어민주당 김민석 대표를 향해 사전에 해당 의혹을 인지했는지를 추궁했다.

한 의원은 이날 페이스북을 통해 김 대표를 겨냥해 “김승원 전직 보좌진의 ‘김승원의 기자 성추행, 음주운전, 갑질폭언’ 제보를 민주당은 언제 받았나”라고 공개 질의했다.

한동훈 무소속 의원. 뉴시스

이어 “청와대보다 먼저 제보받고도 뭉갠 것 맞느냐”며 “그 제보 받고 확인해봤나”라고 물었다. 또 “그 제보 받고도 ‘김승원은 보면 볼수록 잘한 인사이니 반드시 지키겠다’는 김 대표의 입장은 그대로였던 것인가”라고 추궁했다.

한 의원은 “그 제보자도 색출해서 조리돌림 할 것인가”라며 “아직 안 끝났다. 취임 100일 기자회견 미뤘다던데 도망가지 말고 답하라”고 했다.

한 의원은 추가 글을 통해 민주당이 자신을 겨냥한 공식 입장을 낸 데 대해서도 반발했다. 그는 “‘김민새천년NHK당’ 민주당이 김승원 철회에도 정신 못 차리고 일요일 아침부터 ‘한동훈에 대한 복수’를 다짐하는 민주당 공식 입장을 냈다”며 “그 복수, 잘 해 보라”고 비꼬았다.

한 의원은 또 “‘오빠독약로비 김승원’은 끝나지 않았다”며 “언제 김승원의 기자 성추행, 음주운전, 갑질폭언 제보를 받았는지, 그 제보자도 색출해서 경찰을 동원해 보복할 것인지 답하라”고 재차 촉구했다.

앞서 김 전 후보자는 19일 긴급 기자회견을 열고 법무부 장관 후보자에서 자진사퇴했다. 이재명 대통령이 전날 기자회견에서 김 전 후보자에 대해 “국민의 눈높이를 고려해 신중하게 결정하겠다”고 밝힌 지 하루 만이다. 김 전 후보자는 사퇴 기자회견에서 “어제 대통령 기자회견을 보며 결심을 굳혔다”며 “국민의 눈높이에 미치지 못했음을 무겁게 받아들이며 저의 부족함을 깊이 성찰하겠다”고 밝혔다.

김 전 후보자의 전격적인 사퇴와 관련해 전직 보좌진들이 김 전 후보자의 지명 철회를 요구하며 청와대 측에 전달한 탄원서가 있었던 사실이 알려지면서 추가 의혹이 제기됐다.

지난 17일 홍익표 청와대 정무수석 등을 통해 청와대 측에 전달된 것으로 알려진 탄원서에는 김 전 후보자의 과거 성추행 의혹과 이를 무마하려 했다는 주장, 추가 음주운전 의혹, 음주 후 보좌진에 대한 상습적인 욕설·폭언 의혹 등이 담긴 것으로 전해졌다. 기존에 제기된 신약 임상실험 승인 청탁 의혹과 가족 관련 논란에 이어 전직 보좌진들의 추가 의혹까지 제기되면서 임명 강행에 대한 부담이 커졌다는 것이다.

다만 김 전 후보자 측은 “해당 탄원서 내용에 대해 청와대로부터 연락받은 사실이 없고 제출됐는지도 알지 못한다”며 “언론에 보도된 탄원서 소문은 사실과 다르거나 과장·오류가 있다”고 밝혔다.

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