에버랜드, 무안경 3D로 호러 체험 강화…좀비돌 에이티즈 산 등장

에버랜드가 삼성전자의 무안경 3D 디스플레이 기술을 활용해 가을 대표 호러 테마존 ‘블러드시티 제로’의 체험 콘텐츠를 강화한다.

삼성물산 리조트부문은 지난 18일 에버랜드 블러드시티 제로에 삼성전자의 차세대 무안경 3D 디스플레이 ‘스페이셜 사이니지’를 활용한 미디어 호러 체험존을 조성했다고 20일 밝혔다.

스페이셜 사이니지는 삼성전자의 ‘3D 플레이트’ 기술을 적용해 별도의 3D 안경이나 장비 없이도 화면 안쪽에 공간이 펼쳐지는 듯한 입체 효과를 구현하는 디스플레이다.

이번 체험존에는 모두 5대의 삼성전자 디스플레이가 설치됐다. 중앙의 85인치 스페이셜 사이니지에는 올해 블러드시티 광고 모델인 그룹 에이티즈(ATEEZ)의 산이 ‘좀비돌’로 등장한다.

방문객이 화면 속 산을 터치하면 좀비로 변한 산이 관람객을 향해 손을 뻗고 화면을 부수고 나오는 듯한 3D 영상이 구현된다.

좌우에 설치된 삼성전자 스마트 사이니지에는 안면 인식과 거리 인식 센서가 적용됐다. 방문객이 화면 앞으로 다가가면 이를 실시간으로 감지해 좀비가 관람객 쪽으로 접근하는 반응형 영상 콘텐츠를 보여준다.

에버랜드는 올해 블러드시티 운영 10년차를 맞아 ‘블러드시티 제로’를 콘셉트로 한 이머시브 호러 축제를 11월 22일까지 운영한다. 영화 ‘해적’과 ‘공조2’ 등을 연출한 이석훈 감독과 협업해 야외 호러 이머시브 공연 등 시네마틱 콘텐츠도 선보이고 있다.

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