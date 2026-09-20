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與 “조선제일관종 범죄 혐의 가득” 한동훈 “깡도 없는데 허세”

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배민영 기자 goodpoint@segye.com

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“李 발언 제멋대로 비틀고 왜곡
캐비닛 정치로 범죄 혐의 키워”
韓 “민주당은 김승원 성추행 의혹
언제 제보받았는지 대답해야”
金측 “소문과 다르거나 과장·오류”

김승원 법무부 장관 후보자 의혹을 주도적으로 제기해 온 무소속 한동훈 의원이 이재명 대통령의 기자회견을 혹평하자 더불어민주당은 20일 “조선제일관종 왕자병”, “정치검사 특유의 못된 버릇” 등 원색적 표현으로 비난 수위를 끌어올렸다. 윤석열 전 대통령과 한 의원 이름을 합쳐 “윤동훈”이라고도 했다. 한 의원은 “김승원 밀어붙일 깡은 없으면서도 ‘우리는 진 게 아니야’라며 허세 부린다”고 응수했다.

 

김승원 법무부 장관 후보자가 19일 서울 영등포구 여의도 국회 소통관에서 후보자직 사퇴 기자회견을 하고 있다. 뉴스1
김승원 법무부 장관 후보자가 19일 서울 영등포구 여의도 국회 소통관에서 후보자직 사퇴 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

민주당 조계원 대변인은 당 논평에서 한 의원을 겨눠 “이 대통령의 말을 제멋대로 비틀고, 자신의 악의적 주장을 사실인 양 우긴다”며 “윤석열의 허세 캐릭터를 그대로 베낀 판박이 정치질에 여념이 없다”고 했다. 이 대통령이 본인의 형사사건 공소취소 조항을 ‘조작기소 특검법’에 넣지 말라고 한 것을 한 의원이 “어떤 절차로든 공소를 취소하겠다는 뜻”이라고 해석한 것은 “왜곡”이라고 했다.

 

한 의원이 김 후보자 의혹을 제기한 것을 두고선 “검찰 캐비닛 정치”라고 했다. 조 대변인은 한 의원이 “자아도취에 빠져 있다”며 “결국 스스로의 범죄만 키운 자승자박의 자충수가 될 것”이라고 했다. “윤동훈에게는 알량한 세 치 혀로 스스로 키운 범죄 혐의가 가득하다”고도 했다.

 

한동훈 무소속 의원이 19일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 김승원 법무부 장관 후보자 사퇴 관련 기자회견을 하고 있다.   뉴시스
한동훈 무소속 의원이 19일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 김승원 법무부 장관 후보자 사퇴 관련 기자회견을 하고 있다.   뉴시스

한 의원은 곧장 페이스북에서 맞대응에 나섰다. 한 의원은 “‘김민새천년NHK당’ 민주당이 김승원 철회에도 정신 못 차리고 일요일 아침부터 ‘한동훈에 대한 복수를 다짐하는 당 공식 입장을 냈다”며 “그 복수, 잘 해보라”고 했다. 또 “그럴 거면 김승원 밀어붙이지, 그럴 깡은 없어서 철회해 놓고 우리는 진 게 아니라고 허세 부리는 민주당이 참 눈물겹다”고 했다.

 

한 의원이 말한 ‘김민새천년NHK당’은 민주당 김민석 대표가 과거 노무현 전 대통령과 결별했던 것을 계기로 ‘철새 정치인’으로 낙인 찍히며 얻은 ‘김민새’ 별호에, 새천년NHK라는 유흥주점을 광주 5·18 전야제 때 출입했단 논란을 합친 것이다.

 

한 의원은 “오빠 독약 로비 김승원 끝나지 않았다”며 “민주당은 언제 김승원의 기자 성추행, 음주운전, 갑질 폭언 제보를 받았는지, 그 제보자도 색출해서 경찰 동원해 보복할 것인지 답하라”고 했다. 이러한 의혹을 “청와대보다 먼저 제보받고도 뭉갠 것 맞냐”고도 추궁했다.

 

뒤늦게 불거진 해당 의혹은 전날 KBS 보도로 알려졌다. 김 후보자 측은 “언론에 보도된 탄원서 소문은 사실과 다르거나 과장·오류가 있다”며 “위 소문에 대해 당시 근무했던 보좌관은 사실과 다르다는 점을 밝혀왔다”고 했다. 아울러 “보도 경위와 내용에 관한 정확한 사실관계를 확인·검토한 후 필요한 조치를 하겠다”며 법적 대응을 시사했다.


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