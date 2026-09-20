日언론 "한미일, 북극권 활용 협력 양해각서 체결 전망"

[극지연구소 제공. 재판매 및 DB금지]

한미일 3국이 북극권에서 해양 활용과 에너지 공급 확대를 위한 협력 양해각서(MOU)를 체결할 예정이라고 일본 언론이 20일 보도했다.



요미우리신문은 복수의 외교 소식통을 인용해 조현 외교부 장관, 마코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 이달 하순 유엔총회를 계기로 뉴욕에서 회담을 갖고 북극권 경제 안보 협력 각서에 서명할 전망이라고 전했다.



각서 초안에 따르면 한미일 3국은 북극에서의 협력이 경제 안보에 필수적이라는 데 인식을 같이했다.



3국은 북극권에 매장된 석유와 천연가스 등 에너지 자원의 생산과 공급 확대를 목표로 협의를 추진한다.



구체적인 협력 분야를 논의할 실무 그룹으로 '북극·태평양 3개국 파트너십'(가칭)을 설립하는 것을 합의할 예정이다.



한미일은 북극권에 영토와 주권적 권리를 가진 덴마크, 노르웨이 등 8개 회원국으로 구성된 협의체 북극이사회와 연대도 모색할 방침이다.



요미우리는 북극해 항로와 자원을 둘러싸고 중국, 러시아와 경쟁이 격화하는 상황에서 미국과 동맹국인 한국, 일본이 북극권 활용에서 힘을 모아 경제 안보를 강화하려는 움직임이라고 해설했다.



일본은 해상 자위대가 보유한 남극 관측선 '시라세' 운용 경험 등을 통해 축적한 쇄빙선 기술과 해양 관측 역량을 한국, 미국과 공유할 것으로 보인다.



일본은 올해 북극권 연구선 '미라이 2호' 운용을 시작할 예정으로 한국, 미국과 북극권에서 협력을 통해 북극해 이용 및 국제 규범 수립 과정에서 발언권을 강화하려는 의도로 풀이된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지