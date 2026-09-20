전세 상승도 가파른 중하위권…국평서 '한강벨트 수준' 10억

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올해 서울 아파트값 상승세가 가파르게 이어지는 가운데 가격 상승을 견인하는 중위권 이하 지역에도 국평(전용 84㎡) 기준 10억원을 넘나드는 전세가 나타나고 있다.



20일 한국부동산원에 따르면 올해 서울 아파트 전세 누적 상승률은 9월 둘째 주 기준 7.79%로 작년 같은 기간(1.16%)의 약 4.7배를 기록했다.



연간 상승률 기준으로도 이미 작년(3.77%)의 2배를 넘어섰고, 전세 물량 부족 등 영향으로 전세난이 심했던 2015년(10.79%) 이후 가장 높은 수준을 보였다.



특히 매매가격이 크게 오른 중하위권 지역에서는 통상 마포구, 용산구, 성동구 등 한강벨트 수준으로 여겨지는 10억원 전후 가격대 전세가 등장하고 있다.



올해 매매가격 누적 상승률이 서울에서 가장 높은 성북구(14.01%)는 전세 상승률도 12.84%로 매우 서울 최고치를 기록 중이다.



이 지역에서는 길음동 롯데캐슬클라시아 국평 18층 전세 매물이 지난달 15일 11억원에 신규 계약됐고, 길음동 래미안길음센터피스는 국평 23층이 10억5천만원에 전세 매물로 나와 있다.



작년 11월 신규 계약 가격이 8억원대 초반이었던 동대문구 용두동 청량리역 한양수자인 그라시엘 전용 84㎡는 지난달 30일 53층 전세 매물이 10억원에 계약됐다. 지금도 이 단지의 중층 이상 매물은 10억원 수준에서 호가가 형성돼 있다.



동대문구는 올해 매매가격 누적 상승률이 10.59%, 전세는 8.43%로 중하위권에서 상승세가 가파른 대표 지역 중 하나다.



최근 들어 매매와 전세가 함께 가파른 상승세를 보이는 강북구에서는 미아동 한화포레나미아 84㎡ 12층 전세 호가가 12억원까지 올랐다. 최근 동일 평형 전세 거래가는 올 6월26일 9억5천만원이었다.



전세 누적 상승률이 12.25%로 성북구에 이어 서울에서 두번째로 높은 노원구에서는 1995년 12월 중계동 건영3차 국평 9층이 이달 11일 9억1천만원에 전세로 신규 계약됐다.

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성북구, 동대문구, 노원구 등이 있는 동북권의 전세가율(매매가격 대비 전세가격)은 평균 55.8%로 서울 평균(52.3%)을 밑돌고 강남3구가 있는 동남권(45.8%) 등 다른 지역보다 낮지만, 올해 들어 매매가격이 급격히 오르고 전세 물량은 부족한 상황이 전세가격 형성에 영향을 미친 것으로 풀이된다.



남혁우 우리은행 부동산연구원은 "10억원 수준 전세는 강남3구까지는 아니더라도 한강벨트 수준에는 해당하는 가격"이라며 "중하위권도 매매가격처럼 신축을 중심으로 전세가격의 기준점이 생기면서 10억원 전후 가격이 호가에서 형성될 수 있다"고 말했다.



정부는 주택 공급 확대가 전월세 시장 가격 안정화의 근본 해결책이라는 일관된 입장을 유지하며 매입임대주택 등 가용 수단을 총동원해 신속한 공급 늘리기에 나섰다.



홍지선 국토교통부 장관 후보자는 국회에 제출한 인사청문 서면답변에서 "전월세 매물 급감 및 가격 상승의 가장 큰 원인은 2022년부터 지속된 착공 부진 영향으로 최근 들어 서울 및 수도권의 입주 물량이 크게 감소한 데 있다"며 "임대차 시장 안정을 위한 가장 중요한 정책은 충분한 주택 공급"이라고 말했다.

<연합>

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