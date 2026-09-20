나영석 PD, 매일 마시던 술 끊은 이유…“중독 상태는 아니었던 것”

나영석 PD가 한때 매일 술을 마셨던 생활을 돌아보며 음주를 중단하게 된 계기를 전했다.

나영석 PD가 한때 매일 술을 마셨던 생활을 돌아보며 음주를 중단하게 된 계기를 전했다. 채널십오야

최근 유튜브 채널 '채널십오야'에는 그룹 ‘세븐틴’ 멤버 정한, 도겸, 민규, 조슈아가 출연한 영상 ‘정한아 어서와~ | 우리지금만Na’이 올라왔다. 이날 영상에서는 출연진이 술잔을 기울이며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

대화 도중 나영석 PD는 자신의 과거 음주 습관을 밝혔다. 그는 술 자체를 잘 마시는 편은 아니지만 일을 마친 뒤 술을 찾는 일이 반복됐다고 설명했다.

나 PD에 따르면 당시에는 하루 일과를 마치고 소주를 반 병 정도 마시는 경우가 많았다. 함께 술을 마실 사람이 없는 날에는 맥주 한두 캔을 마시기도 했으며, 이러한 생활이 주말 포함해 거의 매일 이어졌다고 털어놨다.

그러던 어느 날 나 PD는 자신의 음주 습관을 돌아보게 됐다고 밝혔다. 그는 계속 이렇게 생활해도 괜찮은 것인지 스스로 의문을 갖게 됐고, 혹시 문제가 있는 것은 아닌지 생각한 끝에 일정 기간 술을 끊어보기로 마음먹었다고 말했다.

실제로 술을 마시지 않기 시작하자 예상보다 어렵지 않게 금주 생활을 이어갈 수 있었다. 나 PD는 술을 당분간 먹지 않겠다고 생각한 뒤 실제로 마시지 않게 됐고, 이를 두고 자신이 “심각한 수준의 중독 상태는 아니었던 것 같다”며 스스로 안도했다고 전했다.

이야기를 듣던 세븐틴 멤버들도 자신의 경험을 꺼냈다. 정한과 민규는 과거 비슷한 방식으로 술을 마셨던 적이 있다며 나 PD의 이야기에 공감하는 모습을 보였다.

정한은 술에 취하는 것보다는 식사와 함께 가볍게 즐기는 음주를 선호한다고 밝혔다. 그는 평소 반주를 좋아한다면서 식사를 하면서 소주를 반 병 정도 마시는 편이라고 설명했다. 술에 취하는 것 자체를 좋아하지 않는다는 점도 함께 언급했다.

민규 역시 과거와 현재의 음주 방식이 달라졌다고 말했다. 예전에는 맛있는 음식을 먹으면서 술에 취하는 것까지 즐겼지만, 최근에는 많이 마시는 것보다 식사와 함께 적당량을 곁들이는 쪽을 선호하게 됐다는 설명이다.

이날 방송에서는 나 PD의 금주 경험과 함께 세븐틴 멤버들이 각자의 음주 습관을 솔직하게 이야기하면서 자연스러운 대화가 이어졌다.

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