김승원 측 "청와대 탄원서 소문, 사실과 다르거나 과장·오류"

19일 법무부 장관 후보직에서 자진 사퇴한 더불어민주당 김승원 의원 측이 성추행 등 의혹이 담긴 탄원서가 청와대에 전달됐다는 언론 보도에 대해 “탄원서 소문은 사실과 다르거나 과장, 오류가 있다”고 반박했다.
김 의원실은 이날 입장문을 내고 “탄원서 내용에 대해 청와대로부터 연락받은 사실은 없고, 제출됐는지도 알지 못한다”며 이같이 밝혔다.
앞서 이날 김 의원이 국회 소통관에서 후보직 사퇴 기자회견을 연 뒤 KBS는 김 의원의 장관 지명 철회를 촉구하는 전직 보좌진들의 탄원서가 청와대 측에 전달됐다고 보도했다.
KBS 보도에 따르면 탄원서에는 김 의원의 과거 성추행 의혹과 보좌진들의 무마 과정, 추가 음주운전 의혹, 음주 후 보좌진을 상대로 한 상습적 욕설·폭언 의혹, 이른바 ‘신약 로비 의혹’ 외 추가 청탁 의혹 등이 담겼다.
이에 대해 김 의원실은 “후보자 사퇴 배경과 관련한 위 소문에 대해 당시 근무했던 보좌관은 사실과 다르다는 점을 밝혀왔다”며 “보도 경위와 내용에 대해 정확한 사실관계를 확인·검토한 후 필요한 조치를 하겠다”고 했다.
김 의원실은 김 의원과 신약 임상실험 승인 청탁 의혹의 브로커가 함께 있는 이미지가 온라인에 떠도는 것과 관련해서도 “현재 온라인상에서 김 의원과 관련한 악의적인 AI(인공지능) 합성물과 허위·조작정보가 유포되고 있다”며 “유포 경로를 확인하고 있으며, 최초 제작자 및 유포자를 끝까지 추적해 강력한 법적 조치를 취하겠다”고 밝혔다.
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