안성 플리마켓서 숨진 남녀, 아들과 엄마였다…트럭 운전자 “급발진” 주장

경기 안성시 플리마켓 트럭 돌진 사고 현장에서 심정지 상태로 병원에 이송됐던 40대 여성과 10대 남성이 결국 숨졌다. 이들은 엄마와 아들로 확인됐다. 운전자는 급발진을 주장하고 있다.

19일 오전 경기 안성시 공도읍 공도10호어린이공원에서 시 주최 녹색장터 행사에 시가 운영하는 중고용품 수거 트럭이 돌진하는 사고가 나 2명이 숨지고 5명이 다쳤다. 안성소방서 제공

19일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 11시18분쯤 안성시 공도읍 공도도서관 앞 공도10호 어린이공원 플리마켓 행사장에서 중고 물품을 실은 1t 트럭이 인파를 향해 돌진하면서 7명을 들이받았다.

이 사고로 40대 여성과 10대 남성이 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 숨졌다. 이들은 모자 관계로, 이날 자원봉사 활동을 위해 행사장에 나왔다가 사고를 당한 것으로 알려졌다.

또 20대 여성과 남성, 60대 남성 등 3명이 다리 골절 등 부상을 입어 병원으로 옮겨졌고, 호흡곤란 증상을 보인 50대 여성 등 2명은 현장에서 응급처치를 받았다.

사고 현장. 경기도소방재난본부 제공

사고 당시 행사장에서는 플리마켓을 앞두고 다수의 사람이 모여 있었던 것으로 전해졌다.

해당 행사는 안성시가 주최하고 안성시지속발전협의회가 주관하는 ‘2026 나눔의 녹색장터’였다. 사고 차량은 안성시 소유로 파악됐다.

사고 현장. 경기도소방재난본부 제공

경찰은 시청 기간제 근로자인 60대 A씨가 트럭에 있던 중고 물품을 행사장에 내려놓기 위해 공원 인근 도로에 정차하는 과정에서 사고가 난 것으로 보고 있다.

A씨는 경찰 조사에서 처음에는 “가속페달을 제동장치로 착각했다”고 진술했다가 이후 “급발진했다”고 말을 바꾼 것으로 전해졌다.

경찰과 소방 당국은 운전자와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

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