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靑, ‘김승원 성추행·폭언 의혹’ 보도에 “확인 어려워”

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이규희 기자 lkh@segye.com

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김승원 전 법무부 장관 후보자가 19일 자진 사퇴한 가운데, 김 전 후보자의 성추행 의혹 등이 담긴 탄원서가 최근 청와대에 전달됐다는 언론보도가 나왔다. 청와대는 이에 대해 “인사와 관련한 사안은 확인하기 어렵다”고 밝혔다.

 

김 전 후보자는 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “국민 눈높이에 미치지 못했다”며 사퇴 의사를 밝혔다. 그는 “개혁을 완수해야 할 정부에 작은 부담을 더해서는 안 된다”고 사퇴 이유를 설명했다. 

 

김승원 법무부 장관 후보자가 19일 서울 영등포구 여의도 국회 소통관에서 후보자직 사퇴 기자회견을 하고 있다. 뉴스1
김승원 법무부 장관 후보자가 19일 서울 영등포구 여의도 국회 소통관에서 후보자직 사퇴 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

김 전 후보자는 그간 ‘신약 로비 의혹’에 시달려왔다. 이런 가운데 정치권에서는 김 전 후보자와 관련한 새로운 의혹이 제기된 상태였다. 김 전 후보자는 사퇴 기자회견 뒤 ‘이번에 새로운 문제 제기가 나와 사퇴하게 된 건가’, ‘제기된 의혹 외에 다른 의혹이 있느냐’는 취재진 질문에 답변하지 않았다.

 

이와 관련 KBS는 이날 오후 김 전 후보자의 전직 보좌진들이 김 전 후보자의 과거 성추행 의혹과 무마 과정, 음주 뒤 보좌진에 대한 상습적인 욕설과 폭언 의혹, ‘신약 로비 의혹’ 외 추가 청탁 의혹 등을 담은 탄원서를 17일 홍익표 청와대 정무수석 등을 통해 청와대 측에 전달했다고 보도했다.


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