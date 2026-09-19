靑, ‘김승원 성추행·폭언 의혹’ 보도에 “확인 어려워”

김승원 전 법무부 장관 후보자가 19일 자진 사퇴한 가운데, 김 전 후보자의 성추행 의혹 등이 담긴 탄원서가 최근 청와대에 전달됐다는 언론보도가 나왔다. 청와대는 이에 대해 “인사와 관련한 사안은 확인하기 어렵다”고 밝혔다.

김 전 후보자는 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “국민 눈높이에 미치지 못했다”며 사퇴 의사를 밝혔다. 그는 “개혁을 완수해야 할 정부에 작은 부담을 더해서는 안 된다”고 사퇴 이유를 설명했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 19일 서울 영등포구 여의도 국회 소통관에서 후보자직 사퇴 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

김 전 후보자는 그간 ‘신약 로비 의혹’에 시달려왔다. 이런 가운데 정치권에서는 김 전 후보자와 관련한 새로운 의혹이 제기된 상태였다. 김 전 후보자는 사퇴 기자회견 뒤 ‘이번에 새로운 문제 제기가 나와 사퇴하게 된 건가’, ‘제기된 의혹 외에 다른 의혹이 있느냐’는 취재진 질문에 답변하지 않았다.

이와 관련 KBS는 이날 오후 김 전 후보자의 전직 보좌진들이 김 전 후보자의 과거 성추행 의혹과 무마 과정, 음주 뒤 보좌진에 대한 상습적인 욕설과 폭언 의혹, ‘신약 로비 의혹’ 외 추가 청탁 의혹 등을 담은 탄원서를 17일 홍익표 청와대 정무수석 등을 통해 청와대 측에 전달했다고 보도했다.

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