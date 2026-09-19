거리 나온 수험생·학부모…"6시 이후 접수 수시원서 취소하라"

일부 수험생·학부모가 2027학년도 대입 수시모집 원서접수 '먹통 사태'와 관련해 교육부 대처를 비판하며 거리로 나섰다.



이들은 시스템 오류로 원서를 제때 내지 못한 수험생을 구제한 교육부의 결정이 형평성에 어긋난다며 기존 마감시간 이후 접수한 원서를 전면 취소하라고 요구하고 있다.

송근현 교육부 대학정책관(왼쪽 세번째)이 지난 17일 세종시 정부세종청사에서 유웨이어플라이의 2027학년도 대입 수시모집 원서 접수의 시스템 장애 관련 구제 신청 접수 등 조치 결과에 대해 브리핑한 뒤 인사하고 있다. 연합뉴스

'수시원서접수 공정성 확보를 위한 수험생 연대'(이하 '수험생연대') 소속 학부모와 수험생 50여 명은 19일 국회 앞에서 집회를 열어 "수시 원서접수 마감시간인 11일 오후 6시 이후 접수된 원서를 전면 취소하라"고 촉구했다.



이번 사태가 벌어진 뒤 수험생들의 첫 집회로 원서접수 공정성을 둘러싼 논란이 한동안 계속될 것으로 보인다.



수험생연대는 "대학 모집 요강과 원서접수 안내를 믿고 마감 전에 정상적으로 원서를 제출한 수험생들은 정해진 규칙을 지켰다"며 "그런데 마감 이후 추가 접수를 허용함으로써 오히려 규칙을 지킨 수험생들이 상대적인 불이익을 받을 수 있는 상황이 발생했다"고 말했다.



이들은 또 구제에 따른 대학 경쟁률 변화가 0.001%에 불과하다는 교육부 해명에 대해 "모집 단위별로는 단 한 명의 추가 지원도 합격과 불합격을 가를 수 있고, 수험생에게는 0.001이라는 숫자조차 절대 사소하지 않다"고 반박했다.

사진=연합뉴스

[촬영 오보람]

앞서 수시 원서접수 마감을 10분 앞둔 지난 11일 오후 5시50분께부터 약 30분간 유웨이어플라이의 접수 시스템에서 오류가 나타나면서 일부 수험생이 정상적으로 원서접수를 완료하지 못해 큰 혼란이 벌어졌다.



한국대학교육협의회(대교협)와 교육부는 원서접수 마감 시간을 1시간 연장했지만 이 조처에도 원서를 접수하지 못한 수험생이 있는 것으로 확인되자 구제 절차에 들어갔다.



최종 구제가 확정된 수험생은 모두 354명이다.



이날 집회에 나온 고3 A(18)군은 "학교 선생님도, 대학 모집 요강에서도 '서버가 다운될 수 있으니 주의해야 한다. 이로 인한 책임은 본인에게 있다'고 신신당부했고 접수 기간을 5일이나 줬다"면서 "그런데도 마감시간 직전까지 원서를 안 낸 모두를 구제해주는 것은 말이 안 된다"고 꼬집었다.



수험생 딸을 둔 정모(49)씨는 "하루 전에 원서를 낸 딸이 '시간을 지킨 사람은 바보냐'고 화를 내고 있다"며 "시험에서는 1초만 시간을 어겨도 부정행위로 간주하면서 왜 이번 일은 예외가 돼야 하느냐"고 목소리를 높였다.



수험생연대는 늘어난 마감시간 동안 17개 대학이 경쟁률을 공개해 당초 마감시간에 맞춰 원서를 접수한 수험생이 상대적으로 불리해졌다고도 지적했다.



교육부는 17개 대학의 경쟁률을 확인한 다음 해당 대학에 원서를 낸 수험생을 3명으로 파악한 후 이들에 대한 원서 접수를 취소하라고 대학 측에 권고했다.



그러나 전산 기록만으로는 경쟁률을 보고 대학에 지원했는지 여부를 판가름할 수 없다는 게 수험생연대의 주장이다.



가족이나 친구가 경쟁률을 본 뒤 이를 수험생에게 알려주면 수험생 본인의 계정으로 경쟁률을 확인하지 않고도 원서를 낼 수 있다는 것이다.



친구 두 명과 함께 집회에 참석한 B(18)양은 "수험생 커뮤니티에 경쟁률을 확인하고 원서를 냈다는 글이 줄줄이 올라오고 있다. 3명뿐이라는 교육부의 말을 믿을 수 없다"며 "경쟁률 정보를 얻을 수 있는 경로는 많기 때문에 전산 기록만으로 단정할 수 없다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지