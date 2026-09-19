'사람 공격 사례' 있는 상어 또 떴다… 부산 북항 이틀째 긴장

부산 북항 친수공원 수로에 상어가 이틀 연속 나타나 관계당국이 안전에 유의할 것을 당부하고 나섰다.

19일 부산시 등에 따르면 이날 오후 1시 5분쯤 부산 동구 북항 친수공원 수로에 상어가 출몰했다는 신고가 접수됐다.

18일 부산 북항 친수공원에서 상어 출현 신고를 받고 출동한 부산해양경찰서 대원들이 몸길이 약 3~4ｍ 무태상어를 몰아내는 작업을 하고 있다. 부산해양경찰청 제공

부산시는 안전 안내 문자를 보내 “이곳을 산책하는 분들과 인근 주민께서는 안전에 유의하시기 바란다”고 당부했다.

앞서 전날 오전 8시 57분쯤에도 같은 수로에서 길이 3∼4ｍ 상어가 발견됐다. 흉상어과에 속하는 무태상어로 추정됐다.

무태상어는 한국 연안을 포함해 태평양·대서양·인도양 아열대 해역에 분포하며 공격 위험성이 있는 어종으로 분류된다. 이날 발견된 상어 역시 같은 종류로 추정하는 것으로 알려졌다.

다만 전날 발견된 상어가 수로에 계속 머물다가 다시 모습을 드러낸 것인지, 새로운 개체가 유입된 것인지는 확인되지 않았다.

해경은 상어가 스스로 바다로 빠져나갈 수 있도록 상황을 지켜보고 있다.

전날 첫 신고 접수 당시에는 중앙해양특수구조단과 연안구조정, 경비함정, 위험 어종 퇴치 장비 등을 동원해 상어를 외해로 유도하는 작업을 벌였다. 그러나 무리하게 상어를 몰아낼 경우 공격성을 보일 수 있다는 국립수산과학원의 권고에 따라 작업을 중단했다.

국립수산과학원은 최근 수온 상승으로 국내 연안에서 무태상어 출몰 보고가 이어지고 있으며, 먹이를 따라 북항 수로까지 들어왔을 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

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