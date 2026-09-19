김승원 사퇴 후폭풍… 與 “검찰개혁”, 野 “인사 책임”

김승원 법무부 장관 후보자가 19일 자진 사퇴하면서 여야 공방이 이어지고 있다. 더불어민주당은 김 후보자 낙마와 별개로 검찰개혁을 차질 없이 추진하겠다는 입장인 반면, 국민의힘은 김 후보자 관련 의혹에 대한 재수사와 청와대의 인사 검증 책임을 요구하고 나섰다.

박성준 민주당 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 “고뇌에 찬 결정을 존중한다”고 밝혔다. 이어 “국정에 부담을 더해서는 안 된다는 후보자의 결단”이라며 “민주당은 더 낮고 겸손한 자세로 경청하며 국민주권 정부의 성공을 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 마치고 이동하고 있다. 뉴시스

국회 법제사법위원장 서영교 의원은 페이스북을 통해 “안타깝지만 결단을 존중한다”며 “김승원 후보자에 대한 조작·표적수사, 그 진실은 밝혀질 것이다. 윤석열 정치검찰 조작수사, 조작기소 진상규명을 위한 검찰개혁은 계속된다”고 했다.

법사위 여당 간사 김의겸 의원도 페이스북에 “불법 수사기록 유출과 표적수사의 진실은 법사위 간사로서 끝까지 밝혀내겠다”고 했다. 그러면서 “더 이상 정치검찰의 캐비닛에 개혁이 멈춰 서서는 안 된다”고 주장했다.

법사위 소속 박지원 의원은 페이스북에 “대통령의 부담을 덜어드리기 위해 자진사퇴의 길을 선택한 것은 살신성인의 본보기”라고 했다. 그러면서 김 후보자를 향해 “법사위로 돌아오라”고 했다. 신약 임상실험 승인 청탁 의혹 공세를 주도한 무소속 한동훈 의원을 겨냥해 “한 의원의 범죄를 국민 앞에 밝히자”고 했다.

송영길 의원 또한 “황색잡지 편집국장과 가세연(가로세로연구소) 수준 폭로로 혹세무민해온 한동훈 의원의 범죄행위를 반드시 수사해서 척결해야 한다는 각오를 다지게 된다”고 했다.

장동혁 국민의힘 대표. 뉴시스

국민의힘은 김 후보자 의혹에 대한 재수사와 청와대 인사 검증 책임, 이재명 대통령 공소취소 문제까지 공세의 전선을 넓혔다.

장동혁 대표는 “말이 사퇴지, 사퇴 당한 것”이라며 “장관의 시간은 끝났고, 수사의 시간이 시작됐다”고 밝혔다.

정점식 원내대표는 김 후보자의 사퇴를 “만시지탄”이라고 평가하며 “성평등가족부 장관 후보자와 법무부 장관 후보자 낙마를 통해 인사검증 라인의 문제점을 돌아보고 인사라인을 전면 개편할 것을 촉구한다”고 했다.

김 후보자가 공동대표를 맡았던 ‘공소취소 모임’도 다시 쟁점이 됐다. 정 원내대표는 이 대통령을 향해 “이번 일을 계기로 이제 그만 본인의 공소취소 재판삭제를 포기하고 재판받겠다고 선언하라”고 공세를 펼쳤다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 논평에서 “책임과 처벌 없는 꼬리 자르기 사퇴로 면죄부를 얻을 생각은 꿈도 꾸지 말라”며 김 후보자를 둘러싼 의혹에 대한 재수사를 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지