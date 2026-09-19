김승원, 사퇴하며 한동훈 겨냥…“수사기밀 유출 전모 밝힐 것”

김승원 법무부 장관 후보자가 19일 “깊은 고민 끝에 후보자직을 내려놓기로 결심했다”며 지명 20일 만에 자진 사퇴했다. 김 후보자는 “국민의 눈높이에 미치지 못했음을 무겁게 받아들인다”면서도 자신을 둘러싼 의혹에 대해서는 “진실은 포기하지 않겠다”며 결백을 거듭 주장했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 19일 서울 영등포구 여의도 국회 소통관에서 후보자직 사퇴 기자회견에 앞서 고개 숙여 인사하고 있다. 뉴스1

김 후보자는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “후보자로 지명해주신 대통령께 감사드리며 기대에 부응하지 못해 정말 송구하다”며 “어제 대통령님 회견을 보며 결심을 굳혔다”고 말했다.

사퇴를 선언하면서도 검찰개혁을 계속 추진하겠다는 뜻은 분명히 했다. 특히 자신에 대한 의혹 제기를 주도한 무소속 한동훈 의원을 직접 거론했다.

무소속 한동훈 의원이 지난 15일 국회 의원회관에서 열린 토론회에 참석한 뒤 취재진과 가진 간담회에서 김승원 법무부 장관 후보자와 더불어민주당 김민석 대표의 SNS 메시지와 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

김 후보자는 “지금 내려놓아도 진실은 포기하지 않겠다”며 “미완의 검찰개혁을 반드시 완수하겠다”고 했다. 이어 “윤석열·한동훈 정치검찰의 표적 수사와 한동훈의 수사 기밀 불법 유출, 짜깁기 사태의 전모를 끝까지 밝히겠다”며 “이번 일이야말로 검찰개혁의 필요성을 국민들께 입증한 사례”라고 주장했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 마치고 이동하고 있다. 이날 김 후보자는 후보직을 사퇴했다. 뉴시스

회견문 낭독을 마친 후 김 후보자는 별도의 질의응답 없이 회견장을 나섰다. 청와대와의 사전 교류, 당 지도부와의 논의 여부를 묻는 취재진에 “입장문 발표로 갈음하겠다”고만 답했다. 이 과정에서 “대통령님께 누가 되는 것이 가장 마음 아팠다”고 했다.

김 후보자 낙마는 이른바 ‘현역 불패’가 깨진 세 번째 사례다. 앞서 더불어민주당 소속이던 강선우 의원과 기본소득당 용혜인 의원은 인사청문회 전후로 사퇴했으며 인사청문 경과보고서는 채택되지 않았다. 이번에는 민주당이 야당의 반대에도 인사청문 경과보고서를 채택한 뒤 후보자가 사퇴했다는 점에서 앞선 사례와 차이가 있다.

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