‘장하다 이준석’ 한국 테크볼 사상 첫 은메달 확보… 금메달까지 한 걸음 [나고야 AG]

[나고야=권준영 기자] 0-4의 열세를 딛고 첫 세트를 따냈다. 2세트에서는 상대의 부상으로 경기가 중단되면서 결승행이 확정됐다. 한국 테크볼 사상 첫 아시안게임 메달을 확보한 이준석(27)이 이제 금메달을 향한 마지막 관문에 선다.

이준석이 17일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 B조 일본 와세 아키노리의 경기에서 승리한 뒤 포효하고 있다. 나고야=연합뉴스

이준석은 19일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 준결승에서 자이드 에이단(쿠웨이트)을 상대로 승리해 결승에 진출했다. 한국 테크볼 사상 첫 아시안게임 메달을 확보한 이준석은 20일 금메달에 도전한다.

1세트 초반은 쉽지 않았다. 에이단에게 4연속 득점을 내주며 0-4로 끌려갔지만, 짧은 서브로 상대 실수를 유도하며 연속 득점에 성공해 균형을 맞췄다. 이후 정교한 공 컨트롤과 안정적인 수비를 앞세워 10-6까지 앞서갔다.

이준석이 17일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 8강전 키르기스스탄 쿠다이베르디 아이다르베코프의 경기에서 세트점수 2-0으로 승리를 거뒀다. 나고야=연합뉴스

에이단의 반격에 10-10 동점을 허용한 이준석은 집중력을 잃지 않았다. 이어진 랠리에서 상대 실수를 틈타 점수를 따냈고, 11-10에서도 긴 랠리 끝에 다시 에이단의 실수를 끌어내 첫 세트를 마무리했다.

2세트에서는 부상 변수가 발생했다. 이준석이 3-2로 앞선 상황에서 에이단이 왼쪽 허벅지 근육 통증을 호소하며 쓰러졌다. 경기가 중단된 뒤 쿠웨이트 팀 관계자가 부상 조처에 나섰지만, 에이단은 끝내 코트로 돌아오지 못했다. 경기는 이준석의 승리로 마무리됐다.

결승 상대는 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위(이라크)다. 이준석은 이번 대회 마지막 경기에서 정상에 도전한다.

이준석이 17일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 8강전 키르기스스탄 쿠다이베르디 아이다르베코프의 경기에서 세트점수 2-0으로 승리를 거뒀다. 나고야=연합뉴스

테크볼은 곡선형 특수 테이블을 사이에 두고 축구공을 주고받는 스포츠다. 발을 비롯한 신체 부위로 공을 다뤄 ‘발로 하는 탁구’로 불린다. 2012년 헝가리에서 고안됐으며, 축구 선수들이 훈련 목적으로 즐기면서 관심을 모았다.

경기는 세트당 12점을 먼저 얻으면 승리한다. 듀스 규칙은 3세트에만 적용된다. 배구처럼 세 번의 터치 안에 공을 상대 진영으로 넘겨야 하며, 같은 신체 부위로 연속해서 공을 접촉할 수 없다.

한국은 이번 대회 남자 단식과 남자 복식(이준석·이태빈), 혼합 복식(김은준·장은서) 등 3개 종목에 출전했다. 조별리그를 통과한 선수는 이준석이 유일하다. 한국 테크볼의 첫 아시안게임 메달을 확보한 그는 이제 결승에서 금메달이라는 새로운 이정표에 도전한다.

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