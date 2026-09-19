슈퍼박테리아 감염 환자 ‘급증’…“고령층 중심 관리 강화 필요”

국내에서 ‘슈퍼박테리아’ 감염 환자가 최근 7년 새 약 5배 급증해 고령층을 중심으로 한 감염 관리 강화가 필요하다는 지적이 나온다. 게티이미지뱅크

국내에서 이른바 ‘슈퍼박테리아’로 불리는 항생제 내성균인 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염 환자가 최근 7년 사이 약 5배 증가한 것으로 나타났다.

특히 요양병원 내 CRE 감염 신고는 같은 기간 23배 가까이 급증해 고령층을 중심으로 한 감염 관리 강화가 필요하다는 지적이 나온다.

18일 국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 한지아 의원실이 질병관리청으로부터 제출받은 자료에 따르면 CRE 환자는 2018년 655명에서 2025년 3292명으로 약 5배 증가했다.

CRE 감염 전체 신고 건수도 2018년 1만1954건에서 2025년 4만9053건으로 약 4배 늘었다.

특히 지난해 전체 CRE 신고 건수 가운데 70세 이상이 3만4121건으로 69.6%를 차지했다. 요양병원 내 신고는 2018년 524건에서 2025년 1만2045건으로 약 23배 증가했다.

지역별로는 2025년 인구 10만명당 CRE 신고율이 서울 134.75건으로 가장 높았다. 이어 인천 128.01건, 부산 103.59건, 경기 98.19건, 전북 94.41건 등의 순이었다.

CRE 감염 증가와 함께 국내 항생제 사용량도 최근 다시 늘고 있는 것으로 나타났다.

질병청에 따르면 국내 항생제 사용량은 2018년 29.8DID(인구 1000명당 1일 항생제 소비량)에서 2021년 19.5DID까지 감소했다가 이후 증가세로 돌아섰다. 2022년 25.7DID, 2023년 31.8DID를 기록했으며 2024년에는 33.6DID까지 증가했다.

정부는 제3차 국가 항생제 내성 관리대책을 통해 2030년까지 항생제 사용량을 28.6DID로 낮추겠다는 목표를 세웠다. 2024년 사용량과 비교하면 14.9%를 줄여야 한다.

질병관리청은 항생제 적정사용 관리(ASP) 시범사업을 2024년부터 운영하고 있다. 현재 300병상을 초과하고 필수인력 기준을 충족하는 종합병원과 상급종합병원 170곳을 대상으로 한다. 질병관리청은 항생제 사용 최적화를 위해 ASP를 전체 종합병원으로 확대하고 지역사회 중심 네트워크를 구축하는 방향의 대책을 추진하고 있다.

한 의원은 요양병원을 포함한 병원급 ASP 시범사업이 2030년부터 본격화될 예정인 만큼 현장 상황에 비해 대응이 늦다고 지적했다.

그는 “요양병원을 포함한 병원급 ASP 시범사업은 2030년부터 본격화될 예정인데, 현장 속도를 따라가기에 너무 늦다”며 “노인 감염 관리는 지역 단위에서 위험 지역을 선별하고 선제적으로 대응하는 체계를 당장 구축해야 한다”고 말했다.

질병청도 CRE 감염증 확산을 막기 위해 고위험군 선별검사와 격리·접촉주의 등 감염관리 강화를 추진하고 있다. 2026년 CRE 감염증 감소전략에서는 의료기관별 고위험군을 대상으로 한 선별검사와 감염관리 교육 등을 주요 대응책으로 제시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지