[속보] 장동혁 “검찰, 마지막 기회 팽개쳐…제주 실종 사건 특검하자”

장동혁 국민의힘 대표가 제주 실종사건 허위종결 의혹과 관련해 특별검사 도입을 다시 촉구했다.

국민의힘 장동혁 대표가 18일 국회에서 이재명 대통령 기자회견과 관련해 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

장 대표는 19일 자신의 페이스북에 글을 올려 "어제 검찰이 제주도 부 경장을 구속 기소했다. 검찰 수사도 딱 거기까지였다"며 "부담감이 이유라는 경찰 수사에서 한 걸음도 더 나가지 못했다"고 주장했다.

이어 "상급자들은 접수된 사실조차 몰랐다며 면죄부를 줬다"며 "정말로 자살이 맞는지, 범죄에 연루되지는 않았는지, 피해 유족과 국민들의 질문에는 아무런 답을 내놓지 못했다"고 했다.

그러면서 "이럴 거면 압수수색까지 해가며 소동은 왜 벌였나"라고 비판했다.

장 대표는 "부 경장이 현장 수색을 하던 소방관들까지 철수시켰다는 사실이 새롭게 드러났다"며 "실종자 수색을 원천 차단하기 위해 모든 수단을 다 동원한 것"이라고 주장했다.

이어 "그런데도 단순히 부담감 때문이라고 하느냐"며 "검찰도 마지막 기회를 내팽개쳤다. 남은 것은 특검뿐"이라고 밝혔다.

장 대표는 앞서서도 제주 실종사건 허위종결 과정과 지휘·감독 책임 등을 규명해야 한다며 특검 도입 필요성을 주장해왔다.

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