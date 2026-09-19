[속보] 인천공항 미국인 환승객 가방서 38구경 권총…실탄 16발도 발견

인천국제공항을 경유하던 미국인 여성의 위탁수하물에서 실제 권총과 실탄이 발견돼 관계당국이 조사에 나섰다.

뉴스1 자료사진

19일 경찰에 따르면 지난 15일 오후 5시8분쯤 인천공항 제2여객터미널에서 미국 국적 여성 A씨의 위탁수하물에 들어 있던 38구경 권총 1정과 실탄 16발이 발견됐다.

A씨는 미국 댈러스를 출발해 인천공항을 거쳐 베트남 하노이로 이동할 예정이었다.

국내에 입국하지 않고 인천공항에서 비행기를 갈아타는 환승객이었다. 경찰 등이 현장에 출동해 총기 반입 경위 등을 조사했다.

조사 결과 A씨는 여행 짐을 싸는 과정에서 어머니가 호신용으로 구입한 권총이 가방에 들어간 사실을 알지 못했던 것으로 파악됐다.

해당 권총은 미국 출발 공항의 보안검색 단계에서 걸러지지 않은 것으로 추정된다.

경찰에 따르면 환승객의 위탁수하물은 출발지 공항에서 보안검색을 받은 뒤 인천공항에서 별도의 추가 검색 없이 연결 항공편으로 옮겨지는 경우가 있다.

이 때문에 국내 관계기관이 환승 수하물을 직접 관리하는 데 한계가 있다는 설명이다. 경찰은 A씨의 동의를 받아 권총과 실탄을 안보위해물품 포기 절차에 따라 회수했다.

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