“더 이상 구독하지 말아달라” 진태현·박시은, 유튜브 11만 돌파에 뜻밖의 당부

진태현과 박시은 부부가 운영하는 유튜브 채널 ‘박시은 진태현 작은 테레비’가 구독자 11만 명을 넘어선 가운데, 두 사람이 예상 밖의 반응을 보여 관심을 끌었다. 이들은 목표했던 구독자 수를 이미 달성한 만큼 숫자에 연연하기보다 자신들이 추구해온 방식대로 채널을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

진태현과 박시은 부부가 운영하는 유튜브 채널 ‘박시은 진태현 작은 테레비’가 구독자 11만 명을 넘어선 가운데, 두 사람이 예상 밖의 반응을 보여 관심을 끌었다. 이들은 목표했던 구독자 수를 이미 달성한 만큼 숫자에 연연하기보다 자신들이 추구해온 방식대로 채널을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 박시은 진태현 작은 테레비

진태현과 박시은은 18일 유튜브 채널 ‘박시은 진태현 작은 테레비’에 새로운 영상을 공개했다. ‘박시은 진태현의 부부이야기 이제 구독을 멈춰주세요’라는 제목의 영상으로, 두 사람은 채널 운영에 대한 생각과 앞으로의 방향에 대해 이야기를 나눴다.

영상에서 진태현은 “진짜 중요한 얘기를 해야 한다”며 채널을 시작할 당시 구독자 10만 명을 하나의 목표로 삼았다고 설명했다. 그러나 실제로 목표에 도달하고 나자 오히려 이전과 같은 동력이 사라진 듯한 느낌을 받았다고 털어놨다. 당시 채널 구독자가 이미 11만 8000명에 이른 상황에서 진태현은 시청자들을 향해 “더 이상 구독하지 말아달라”는 말을 건네며 웃음을 안겼다.

그의 발언에는 단순한 농담 이상의 채널 운영 철학도 담겼다. 진태현은 유튜브를 활용하는 목적이 사람마다 다르겠지만, 일반적으로는 구독자와 조회수를 늘려 수익을 얻거나 자신의 이름을 알리기 위한 경우가 많다고 말했다.

그러면서 자신과 박시은이 유튜브를 시작한 이유는 조금 달랐다고 강조했다. 큰 규모의 채널을 만들어야 한다는 목표보다는 두 사람이 좋아하는 일상을 영상으로 남기고, 이를 구독자들과 함께 나누는 데 의미를 뒀다는 설명이다.

그는 감사하는 마음과 겸손함에 대한 중요성을 강조하면서 자신들의 속도로 채널을 운영하고 싶다고 말했다. 빠른 성장만을 좇기보다는 서두르지 않고 천천히 나아가겠다는 것이다.

한편 진태현과 박시은은 2015년 결혼한 뒤 유튜브를 통해 부부의 일상을 꾸준히 공개해 왔다. 두 사람은 일상 속 다양한 이야기를 팬들과 공유하며 소통을 이어가고 있다.

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