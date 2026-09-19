“조인성도 왔죠?” 구성환 30년 단골 돈가스집 공개

구성환이 학창 시절부터 찾았다는 단골 돈가스집을 공개해 눈길을 끌었다. 배우 조인성과 김기방 역시 이곳을 찾았던 것으로 알려지면서 오래된 인연에도 관심이 모였다.

구성환이 학창 시절부터 찾았다는 단골 돈가스집을 공개해 눈길을 끌었다. 배우 조인성과 김기방 역시 이곳을 찾았던 것으로 알려지면서 오래된 인연에도 관심이 모였다. MBCentertainment

18일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 구성환의 일상이 공개됐다.

이날 구성환은 영어 학원에서 수업을 받은 뒤 스트레스를 풀기 위해 자신에게 익숙한 음식점을 찾았다. 그는 “스트레스를 받으면 매운 게 당길 때가 있고 육류가 당길 때가 있는데 저는 돈가스 집으로 갔다”고 소개해 호기심을 자아냈다. 그가 향한 곳은 무려 30년 동안 인연을 이어오고 있는 돈가스집이었다.

구성환에게 이곳은 단순히 자주 방문하는 식당 이상의 의미가 있는 곳이었다. 어린 시절부터 드나들며 돈가스의 맛을 알게 된 장소인 만큼 남다른 애정을 드러냈다. 식당에 들어선 구성환은 별다른 고민 없이 평소 즐겨 먹던 메뉴를 주문했고, 오랜 단골답게 자연스럽게 사장과 이야기를 나눴다.

특히 구성환은 음식뿐 아니라 사장의 건강 상태까지 살뜰하게 챙기는 모습을 보였다. 오랜 세월 한곳을 꾸준히 찾으면서 형성된 친분이 고스란히 드러난 장면이었다.

식사를 하던 중 구성환은 이 식당에 얽힌 과거 이야기도 꺼냈다. 그는 학창 시절을 떠올리며 당시 이곳에 배우 조인성도 방문했던 사실을 언급했다. 그가 “여기에 조인성도 왔죠? 기방이랑”이라고 확인하자 사장은 현재도 김기방이 가끔 식당을 찾는다고 전했다.

이날 방송에서는 유명 배우들의 단골집이라는 사실 자체보다, 구성환이 어린 시절부터 이어온 추억과 식당 주인의 따뜻한 인심을 함께 확인할 수 있어 더욱 눈길을 끌었다.

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