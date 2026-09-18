강릉 시민사회, 2차 공공기관 유치전 돌입…“지역 특성 고려해야”

우상호 강원지사가 제2차 공공기관 이전은 원주 혁신도시 중심으로 추진하겠다는 정부 기조를 재확인한 가운데 김중남 강릉시장을 비롯한 시민사회가 균형발전과 지역특성을 고려한 이전이 필요하다고 주장하고 나섰다.

강릉시는 지역 전문가와 30개 시민사회단체가 주축이 된 ‘강릉시 공공기관 유치 범시민추진단’이 강릉아트센터 소공연장에서 발대식 및 결의대회를 개최하고 본격적인 유치 활동에 나선다고 18일 밝혔다.

강릉시 공공기관 유치 범시민추진단이 18일 강릉아트센터 소공연장에서 발대식 및 결의대회를 개최했다. 강릉시 제공

이번 행사는 범시민추진단이 주관해 시민사회가 공공기관 2차 이전을 지역의 중요한 현안으로 보고 유치 활동에 나섰다는 점에서 의미가 있다.

이날 결의대회에는 김중남 강릉시장을 비롯해 허병관 강릉시의회 의장, 공공기관 유치위원회, 시민사회단체 등 400명이 참석해 공공기관 유치를 향한 뜨거운 열기를 더했다.

특히 공동 단장이 낭독한 결의문을 김중남 강릉시장과 허병관 강릉시의회 의장에게 직접 전달하며 공공기관 강릉 유치를 바라는 시민사회의 뜻을 확고히 전했다.

범시민추진단은 유치위원회를 중심으로 강릉시 주요 시민사회 단체장 등 각계각층의 시민들이 단원으로 참여해 총 50여 명으로 구성됐다.

전략 개발을 담당하는 ‘기획전략분과’와 현장 홍보를 담당하는 ‘대외협력분과’로 이원화해 운영된다. 각 분과 대표가 공동 단장을 맡아 유치 활동을 이끌어 간다.

각 분과 대표로는 김영식 강원대 교수와 나영진 강릉상공회의소 회장이 선출됐다. 이들은 지역 특성과 기관별 연계성을 고려한 맞춤형 유치 전략을 마련하고 시민사회와 경제계 등 지역사회의 역량을 결집해 공공기관 유치를 위해 함께 힘을 모을 예정이다.

이날 범시민추진단은 결의문을 통해 “정부의 2차 공공기관 지방 이전의 조속한 추진을 촉구한다”며 “기존 혁신도시 중심의 이전 방식에서 벗어나 도내 영동·영서의 균형발전과 지역별 특성을 고려한 공공기관 이전이 추진돼야 한다”고 목소리를 높였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지