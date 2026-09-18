'추석 연휴, 송파서 놀자'…세계 민속무용부터 윷놀이·전시까지 [지금 우리 동네는]

추석 연휴 서울 송파구 곳곳에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 문화행사가 펼쳐진다. 세계 각국의 민속무용과 국악·농악 공연을 관람하고 윷놀이와 투호 등 우리 전통놀이를 체험하며 다양한 전시도 둘러볼 수 있다.

송파구는 이달 24일부터 27일까지 주민들이 멀리 떠나지 않고도 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 다채로운 문화 프로그램을 운영한다고 18일 밝혔다.

서울 송파구가 추석 연휴인 24~27일 세계 민속무용, 국악·농악 공연, 전통놀이 체험, 미술 전시 등을 운영하는 문화 프로그램을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

◆세계 민속무용 보고 국악·농악으로 흥 돋우고

연휴 첫날인 24일에는 제35회 전국무용제 부대행사인 ‘월드댄스페스티벌’이 문을 연다. 아르헨티나, 러시아, 불가리아, 파나마 등 해외 우수무용단이 오후 3시 더 스피어와 오후 6시 서울놀이마당에서 각국의 민속무용을 선보인다.

추석 당일인 25일 오후 5시에는 석촌호수 서호 수변무대에서 다채로운 춤과 함께 명절 저녁을 즐길 수 있다.

26∼27일에는 서울놀이마당에서 ‘2026 추석 한가위 온가족 추석 한마당’이 이어진다. 26일 오후 3시에는 송파구 청년예술인 지원사업 ‘더 임팩트’ 선정팀인 젊은 민속악 그룹 ‘젊꾼’이 사물놀이와 한량무, 삼락 뱃노래, 교방굿거리 등을 공연한다.

27일 오후 3시에는 광주시립광지원농악단이 무대에 올라 아리랑연곡과 쇠놀이, 북놀이, 장구놀이, 소고놀이 등 신명 나는 전통 연희를 선보인다.

◆윷놀이·투호 즐기고 석촌호수 일대서 전시까지

아이들과 함께 직접 체험할 거리도 마련했다. 26∼27일 오전 9시부터 오후 6시까지 서울놀이마당에서는 윷놀이와 제기차기, 투호, 굴렁쇠 등 전통 민속놀이를 체험할 수 있다. 공연 전후 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.

석촌호수를 따라 전시 나들이도 즐길 수 있다. 더 갤러리 호수에서는 다음 달 25일까지 동물을 주제로 한 ‘호수동물아트전’이 열린다. 세밀화와 조각, 일러스트, 설치미술, 회화 등 작품 약 100점을 감상할 수 있다.

문화실험공간 호수에서는 이달 22일부터 다음 달 4일까지 청년예술인 공모 전시 ‘어디쯤, 우리는’을 선보인다. 구 청년예술인 지원사업 ‘더 임팩트’ 선정 작가인 조은혁이 사회화 과정에서 잃어버린 동심을 주제로 일러스트와 회화 작품을 전시한다. 추석 연휴에는 ‘반딧불이 만들기’, ‘내가 만든 추석 한상’, ‘추석 가족사진 그리기’ 등 체험 행사도 운영한다. 단 전시시설은 추석 당일인 25일에는 휴관한다.

서강석 송파구청장은 “추석 연휴 동안 가족과 함께 가까운 곳에서 공연과 전시를 보고 전통놀이도 즐기며 특별한 명절 추억을 만드시길 바란다”며 “구민 누구나 일상 가까이에서 문화예술을 누릴 수 있도록 다양한 문화 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지