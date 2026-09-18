세계일보

검색

"국민 눈높이" 李대통령, 김승원 카드 '장고'…추석前 결단 주목

입력 :

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
'임명 강행' 예상과 달리 신중모드…일각선 "재검토 뜻 아닌가"
청문회 다시 열기는 부담도…주말 고민 이어갈 듯

이재명 대통령이 '김승원 카드'를 두고 고민을 이어가고 있다.

이 대통령은 18일 청와대 기자회견에서 김 후보자에 대한 임명 여부에 대한 질문이 나오자 "아직 최종 결론을 내지 못했다"며 "국민의 눈높이 등을 고려해 신중하게 결정하겠다"고 답했다.

이 같은 '신중모드'는 그동안 정치권의 예상과는 사뭇 다른 모습이다.

전날 국회 법제사법위원회에서 김 후보자에 대한 인사청문보고서가 여당 주도로 채택됐을 때만 해도 이 대통령이 당일에 바로 임명을 강행하는 '속도전'에 나설 것이라는 예상에 무게가 실렸다.

다소의 반발을 감수하더라도 인사청문 정국을 조기에 매듭짓고 상황을 안정시키는 쪽을 선택하리라는 관측이었다.

그러나 이 대통령은 이날 회견에서 "인사는 하면 할수록 어렵다는 생각이 든다"며 "인사의 기준, 판단의 근거들도 다 다르다. 나름 최선을 다했다고 하지만 검증 과정에서 여러 논란이 발생하고 있다"고 말했다.

김 후보자를 임명하지 않는 선택지도 열어놓은 답변으로 해석할 수 있다.

실제로 여권의 한 관계자는 "사실상 김 후보자에 대해 재검토를 하겠다는 뜻을 내비친 것 아닌가"라고 언급하기도 했다.

이를 두고 김 후보자 임명에 대한 반대 여론이 만만치 않다는 점에서 이 대통령이 쉽사리 결정을 내리지 못하는 것 아니냐는 해석이 나오고 있다.

김 후보자는 이 대통령의 공소취소 모임을 주도했다는 점에서 관련 업무를 지휘할 수 있는 법무부 장관에 어울리지 않는다는 비판이 제기됐고, 이어 무소속 한동훈 의원이 주도한 '신약 임상시험 승인 청탁 의혹'까지 확산했다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다.
이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다.

각종 여론조사에서 김 후보자가 법무부 장관으로서 부적격하다는 의견이 높게 나타나기도 했다.

이날 이 대통령이 "언제나 국민이 옳다"며 한껏 몸을 낮춘 상황에서 김 후보자에 대한 반대 여론은 한층 무겁게 다가올 수 있다.

다만 인제 와서 김 후보자를 낙마시키는 것 역시 상당한 부담이라는 점에서, 결국은 이 대통령이 임명을 할 수밖에 없다는 의견도 적지 않다.

이 대통령 입장에서는 새로운 법무부 장관 후보자를 찾는 작업도 만만치 않은 데다, 청문회를 한 번 더 한다는 것도 쉽지 않은 선택이다.

여기에 이미 용혜인 전 여성가족부 장관 후보자가 사퇴한 상황에서 김 후보자까지 추가 낙마할 경우 대통령의 인사권이 과도하게 흔들리는 결과가 될 우려가 있다.

이처럼 입장이 팽팽하게 갈리면서 정치권의 시선은 이 대통령이 결국 어떤 선택을 내릴지에 집중되고 있다.

특히 다음 주에는 추석이 있는 만큼 이 대통령으로서는 연휴가 시작되기 전에 결단을 내릴 것으로 보인다. '명절 밥상'에 결론이 내려지지 않은 채로 김 후보자 이슈가 올라가는 것은 결코 반갑지 않은 일로 여겨질 것이기 때문이다.

일각에서는 이번 주말과 휴일 사이 이 대통령이 신중히 고민한 뒤 바로 결정을 내릴 것이라는 관측도 나온다.

<연합>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

수지 '눈부신 미모'
  • 수지 '눈부신 미모'
  • 레드벨벳 웬디 '상큼 발랄'
  • 53세 박주미, '자기관리 끝판왕'다운 군살 없는 몸매
  • 김도연 '완벽한 비율'