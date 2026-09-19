블록체인에 악성코드 심는 北 해커들… BDD 주의보 [코인 브리핑]

블록체인에 악성코드를 심어 해킹하는 신종 범죄가 확산하고 있는 것으로 나타났다. 블록체인 안에 악성코드가 숨어들어 서버나 도메인을 차단하는 기존 보안 방식으로 해킹 공격을 막을 수 없는 어려움이 나타나고 있다. 특히 북한과 이란 등 특정 국가에서 이 같은 범죄를 주도하는 것으로 조사됐다.

사진=로이터연합뉴스

블록체인 분석기업인 체이널리시스는 18일 블록체인에 악성코드나 해킹에 필요한 명령·접속 정보를 기록해 공격하는 이른바 ‘블록체인 데드 드롭’(BDD) 범죄가 확산하고 있다고 밝혔다. 체이널리시스가 올해 2분기 기준 BDD 활동을 분석한 결과 전체 3분의 2는 북한, 이란, 러시아 등 특정 국가와 연계된 조직에 의해 발생한 것으로 확인됐다.

특히 북한 연계 조직이 BDD를 활용한 해킹을 주로 벌이고 있었다. 구글의 인텔리전스 그룹(GTIG)은 북한 배후 공격그룹 ‘UNC5342’가 지난해 2월부터 가짜 구인 사이트 등을 통해 블록체인 악성코드를 실행하고 있다는 발표를 했다.

이들 조직은 인터넷 브라우저 업데이트 메시지나 채용 사이트, 가상자산 게임 등을 통해 악성코드가 내장된 블록체인과 연결을 유도하는 것으로 조사됐다. 이후 블록체인이 악성코드에 접근하게 하면서 해킹, 랜섬웨어(데이터 복구 대가 요구형 악성 프로그램) 설치 등으로 돈을 가로챘다.

이들은 바이낸스가 운영하는 BNB 체인이나 이더리움과 같은 대중에 공개된 블록체인 스마트컨트랙트를 활용해 악성코드를 심었다. 스마트컨트랙트는 블록체인상 특정한 조건이 됐을 때 자동으로 계약을 실행하는 기능이다. 주로 테스트넷(개발과 실험을 위해 사용되는 임시 네트워크)을 사용하기 때문에 수수료도 거의 들지 않는다.

체이널리시스는 북한뿐 아니라 이란 연계조직의 BDD 활용도 확인되고 있고, 러시아어권 사이버 범죄 생태계에서는 BDD 툴킷(기술도구)을 판매하거나 구독형태로 제공하는 서비스형 악성코드(MaaS) 사례도 확인됐다고 전했다.

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지난해부터 BDD 범죄는 급증하고 있는 것으로 나타났다. 체이널리시스는 지난해 이전 하루 평균 2.1건 발생하던 BDD 범죄가 올해 11.1건으로 5배 넘게 급증했다고 설명했다. 지난해 중국산 인공지능(AI) 개발 모델이 고도화하면서 BDD 범죄 도구까지 쉽게 개발할 수 있게 됐기 때문이다.

BDD 범죄는 해킹 공격을 시도하는 서버나 도메인을 차단해도 블록체인 내 악성코드를 통해 공격을 지속할 수 있는 특징이 있다. 이는 정부의 사이트 차단이나 보안업체의 제거 시도를 무력화해 별도 대비가 필요한 상황이다. 블록체인은 공격자의 온체인 기록이 남기 때문에 이를 추적하는 방식의 사이버 위협 대응 필요성도 커졌다는 분석이 나온다.

체이널리시스 관계자는 “온체인 흔적을 추적하고 공격자와 관련 인프라를 파악하는 것이 새로운 사이버 위협에 대응하는 데 더욱 중요해질 것”이라고 말했다.

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