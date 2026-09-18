가덕도신공항 협의체 출범…공사비 상승분 반영·연내 착공 논의

가덕도신공항 건설을 위한 정부와 지방정부, 사업시행자 간 상시 협력체계가 가동된다. 협의체는 중동전쟁에 따른 공사비 상승분의 계약금액 반영과 연내 우선시공분 착공 등 주요 현안을 논의한다.

가덕도신공항 조감도. 국토교통부 제공

국토교통부와 부산시, 가덕도신공항건설공단은 18일 부산역에서 ‘가덕도신공항 사업추진협의체’ 첫 회의를 개최했다고 밝혔다. 협의체에는 국토부 항공정책실장과 부산시 미래혁신부시장, 공단 부이사장이 참여한다.

이날 회의에서는 중동전쟁 이후 공사비 상승분을 계약금액에 반영하는 방안이 주요 현안으로 다뤄졌다. 정부 차원의 관계부처 협의 진행 상황을 공유하고, 대우건설 컨소시엄에 참여한 지역 건설업체의 의견과 현장 애로사항도 살피기로 했다. 연내 우선시공분 착공을 위한 후속 절차도 점검했다.

부지조성공사 시공사인 대우건설 컨소시엄은 지난 7일 기본설계도서를 제출했다. 정부는 이달 중앙건설기술심의위원회의 설계 심의 등을 거쳐 연내 우선시공분 착공을 추진한다. 공단도 설계 심의와 계약 등 관련 절차를 신속히 진행하고 착공기념식 준비에 나설 계획이다.

협의체는 인허가와 착공 준비, 공사 중 안전·품질 관리, 배후지역 연계 개발 등 사업 전반의 협력 방안도 논의한다. 협의체는 앞으로 분기마다 정례회의를 열고 필요할 경우 실무협의를 수시로 개최한다.

정채교 국토부 항공정책실장은 “협의체 출범을 계기로 정부와 지방정부, 사업시행자가 한 팀이 돼 사업을 잘 챙기고 연내 착공과 적기 개항까지 흔들림 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.

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