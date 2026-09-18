“시진핑보다 이틀 먼저…다카이치, 22일 뉴욕서 트럼프와 정상회담 추진”

일본과 미국 정부가 오는 22일(현지시간) 미국에서 정상회담을 여는 방안을 추진하고 있다고 교도통신 등이 18일 보도했다. 24일로 예정된 미·중 정상회담 전에 다카이치 사나에 일본 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 일본의 입장을 설명하고 보조를 맞추겠다는 구상이다.

통신은 복수의 외교 소식통 말을 인용해 “양국 정부가 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회에 맞춰 22일 다카이치 총리와 트럼프 대통령 간 정상회담을 개최하는 쪽으로 조율에 들어갔다”며 “24일 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회담을 앞두고 미·일 양국이 대중국 정책을 조율하겠다는 방침”이라고 보도했다.

일본과 미국 정부가 오는 22일(현지시간) 미국에서 정상회담을 여는 방안을 추진하고 있다고 교도통신 등이 보도했다. 사진은 다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. AP·UPI=연합뉴스

교도는 “일본은 트럼프 대통령이 11월 중간선거를 앞두고 실리를 챙기기 위해 미·중 정상회담에서 대만 문제 등에 관한 양보를 할 가능성을 경계하고 있다”며 “(미·중 정상회담 전) 일본의 입장을 설명하기 위해 미·일 정상이 직접 대화할 기회를 모색해 왔다”고 짚었다.

니혼게이자이신문(닛케이) 역시 트럼프 대통령이 중간선거 직전 경제적 이익을 위해 중국에 유화적인 태도를 보일까 봐 경계하는 기류가 일본 정부 내부에 존재한다고 전했다.

미·중 회담 전 미·일 회담이 성사되면 다카이치 총리는 대만해협 상황을 비롯한 동아시아 안보 문제, 희토류 등에 관한 중국의 수출 규제에 대해 일본 측의 문제의식을 전달할 것이라고 닛케이는 전망했다.

일본 정부가 미·중 정상회담 전 ‘일본 패싱’을 막기 위해 이 같은 일정을 추진하는 것은 이번이 처음이 아니다. 다카이치 총리는 미국과 대중 정책에 관한 조율을 하고자 지난 4월로 예정됐던 미·중 정상회담을 한 달 앞두고 미국 워싱턴을 찾아 트럼프 대통령을 만난 바 있다. 지난해 말 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언으로 중·일 관계가 악화한 상황에서 미국이 일본 입장을 두둔해 주기를 바랐기 때문이다.

그러나 미·중 정상회담이 5월로 연기되면서 다카이치 총리는 트럼프 대통령으로부터 직접 호르무즈해협 자위대 파견 요청을 받는 난처한 상황에 몰렸었다.

미·일 정상은 동맹 관계 강화에 관한 의견도 교환할 것으로 보인다. 최근 트럼프 행정부가 일본 출신 아카네 도모코 국제형사재판소(ICC) 소장을 제재 대상에 올린 것도 회담 의제가 될 수 있다.

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