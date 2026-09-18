장동혁 "하나마나 李대통령 기자회견…심판 날만 더 가까워져"

장동혁 국민의힘 대표는 18일 이재명 대통령의 기자회견에 대해 "더 이상 이 대통령에게 기대할 것이 없다는 걸 확인한, 국민 심판의 날만 더 가까워진 기자회견이었다"고 혹평했다.

장 대표는 이날 페이스북을 통해 "하나 마나 기자회견, 이럴 거면 왜 했는지 모르겠다"라며 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 지난 17일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘수시 원서접수 먹통 사태 긴급 간담회’에서 발언하고 있다. 뉴스1

장 대표는 이 대통령의 발언을 하나하나 꼬집었다.

먼저 그는 "'연임할 생각이 전혀 없다'고 했다. '연임하지 않겠다'는 분명한 선언이 그리 어려운가"라며 "'모두의 대통령'이라면서 좌파들에게만 손을 내밀었다. '국민 통합'이 아니라 '좌파 통합'이 목표인 모양"이라고 밝혔다.

이어 "'경찰 개혁'으로 '검찰 해체'와 '보완수사권 폐지' 해결하겠다고 했다"며 "경찰청장 임명도 안 하면서, 경찰 개혁하겠다는 말부터가 어불성설"이라고 지적했다.

또 "'공소취소'만 빼고 소위 '기소조작특검'은 하겠다고 했다"며 "여전히 본인을 '정치적 수사의 피해자'라고 주장했다"고 했다.

그러면서 "불법 대북송금, 대장동, 백현동, 모두 공범들은 유죄 판결을 받았다"며 "본인의 선거법 위반 사건은 대법원에서 사실상 유죄 판결이 났는데, 어떻게 본인이 '피해자'라는 것인가"라고 되물었다.

장 대표는 김승원 법무부 장관 후보자 임명 문제와 관련해 "대통령은 '최종 결론'을 못 내렸다고 했다"며 "결국 '공소취소'에 대한 미련을 버리지 못했다는 것"이라고 꼬집었다.

부동산과 관련해서는 "1도 고칠 생각이 없음을 확인했다"고, 단일종목 레버리지 ETF와 관련해선 "54조 원의 국민 피해, 책임질 생각이 아예 없는 것"이라고 비판했다.

임이자 정책위의장도 페이스북에 올린 글에서 "오늘 대통령의 답은 결국 '나는 잘못 없다'였다"며 "국민이 정책을 걱정하는데 대통령은 문제가 없다고 강변하고 결과가 나쁘면 남 탓만 한다"고 지적했다.

그는 "정부가 바꾸지 않겠다면 국민의힘이 바꾸겠다"며 "국민의힘이 더 정신 차리겠다"고 강조했다.

<뉴스1>

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