‘루시’ 최상엽, ‘너 말고 다른 연애’ OST 참여…애틋한 감성 담은 ‘Stay’ 공개

밴드 ‘루시(LUCY)’의 멤버 최상엽이 OST로 KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘너 말고 다른 연애’에 참여한다.

밴드 ‘루시(LUCY)’의 멤버 최상엽이 OST로 KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘너 말고 다른 연애’에 참여한다. NHN링크

‘Stay’는 서정적인 바이올린과 피아노 연주를 중심으로 드럼, 베이스, 기타 등이 어우러진 밴드 사운드가 특징인 곡이다. 소중했던 사람이 점차 멀어지는 상황에서 느끼는 그리움과 행복했던 순간을 떠올리는 마음을 음악에 담아냈다. 사랑과 이별의 경계에서 복잡한 감정을 겪는 두 사람의 심리를 섬세하게 표현한 곡이다.

작곡과 작사, 편곡은 프로듀서 Jay Lee(이재현)이 맡았다. Jay Lee는 슈퍼주니어, 레드벨벳, 청하 등 여러 국내외 아티스트의 음악 작업에 참여하며 프로듀서로 활동해 온 것으로 전해진다. 이번 OST에서도 곡의 전반적인 구성과 분위기를 이끌며 ‘Stay’만의 감성을 만들어냈다.

최상엽은 그룹 ‘루시’의 메인보컬로, 맑은 음색과 탄탄한 가창력을 바탕으로 팀의 음악적 색깔을 보여주고 있다. 곡 ‘Stay’에서는 인물의 내면을 그리움과 애틋함으로 전달할 예정이다. 특히 감정의 변화가 중요한 드라마의 장면들과 어우러지며 극의 몰입도를 높이는 데 힘을 보탤 것으로 기대된다.

밴드 ‘루시(LUCY)’의 멤버 최상엽이 OST로 KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘너 말고 다른 연애’에 참여한다. 미스틱엔터테인먼트

작품 ‘너 말고 다른 연애’는 지난 12일 첫 방송을 시작했다. 연애 10년 차에 접어든 연인이 익숙함 속에서 예상하지 못했던 감정과 마주하게 되는 이야기를 다루는 현실 공감 리얼 멜로다. 서강준과 안은진이 오랜 연인 관계에 놓인 인물을 맡아 현실적인 관계의 모습을 그려내고 있다.

한편 최상엽이 목소리를 더한 ‘너 말고 다른 연애’ OST Part.2 ‘Stay’는 오는 20일 오후 6시 온라인 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.

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