민주당 참모들, 후보들에게 “AI를 너무 세게 공격하지 말라” 경고 [美슐랭]

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미국 중간선거에서 인공지능(AI) 규제 문제가 핵심 쟁점 중 하나로 떠오른 가운데 민주당 전략가들은 자당 일부 주요 선거구 후보들에게 AI 규제를 지나치게 강조하지 말라고 조언하고 있는 것으로 알려졌다. 막강한 기술업계 단체들이 거액의 선거자금을 쏟아부어 낙선 운동을 벌일 수 있다는 우려 때문이다.

폴리티코가 17일(현지시간) 보도한 바에 따르면 민주당 지도부와 후보들은 AI를 지나치게 강하게 비판할 경우 업계와 연계된 슈퍼팩(super PAC)들이 자신들을 겨냥해 추가로 수백만 달러를 투입할 수 있다고 우려하고 있다. 폴리티코와의 인터뷰에 응한 민주당 의원과 전략가 10여명은 특히 노스캐롤라이나의 돈 데이비스, 오하이오의 마시 캡터, 텍사스의 헨리 쿠엘라 하원의원을 비롯해 텍사스와 펜실베이니아의 일부 접전 지역에서 AI 문제와 관련한 추가 자금 공세가 벌어질 가능성을 걱정하고 있다. 민주당 상원 선거 운동에 관여하는 한 민주당 고위 전략가는 “우리가 AI를 규제하고 그러한 현실적인 두려움에 대응할 수 있어야 하는 것은 맞다”면서도 “하지만 AI 자금이 들어오는 것은 원하지 않는다”고 말했다.

인공지능(AI) 규제를 요구하는 시위대. AFP연합뉴스

전 하원 진보의원모임 의장인 프라밀라 자야팔 의원도 친 AI 단체들이 주요 민주당 후보들을 겨냥하기 시작할 가능성을 우려한다고 밝혔다. 그는 “AI 단체들은 자신들이 우려하고 있고 규제를 원한다고 말한다. 하지만 그러고 나서는 입법을 통한 규제를 원하는 사람을 낙선시키기 위해 엄청난 돈을 쓴다”고 말했다. 민주당이 내년에 의회 권력을 잡을 경우 AI 규제를 의제로 추진할 계획인 가운데 자야팔 의원은 AI 단체들이 “자신들이 법안을 작성하도록 내버려둘 것이라고 믿을 수 있는 후보들을 위해 돈을 쓸 것”이라고 주장했다.

일부 민주당 주요 후보와 선거캠프는 기술업계의 ‘레드라인’을 넘지 않으려고 조심스럽게 움직이고 있다. 다만 그 레드라인이 정확히 무엇인지는 불분명하다고 폴리티코는 지적했다. 일론 머스크와 AI 기업 최고경영자 2명이 지난주 AI 기술에 대한 추가 규제를 요구한 바 있다.

민주당이 특히 경계하는 곳은 AI 산업을 지지하는 슈퍼팩(선거 자금 모금 단체) 리딩더퓨처다. 이 단체는 올해 예비선거에 2500만달러(약 346억원) 이상을 투입했으며 오픈AI 투자자와 경영진의 지원을 받고 있다. 반면 이와 경쟁하는 단체인 퍼블릭퍼스트액션은 AI 규제를 주장하며 앤스로픽의 자금 지원을 받고 있다.

일부 민주당 인사들은 친산업 단체들의 반발 위험에도 불구하고 AI 규제에 적극적으로 목소리를 내왔다. 미시간주 민주당 상원의원 후보 압둘 엘사예드는 앞서 경선 과정에서 AI에 대한 강력한 규제를 촉구했으며 현재는 “최첨단 연구의 전면적인 중단”을 주장하고 있다. 그는 폴리티코에 “AI 업계의 돈을 피하기보다는 진실의 편에 서겠다”고 말했다.

다만 엘사예드 역시 이 문제를 주제로 선거 광고를 내겠다고 약속하지는 않았다. 접전 지역 민주당 하원의원인 네바다의 수지 리와 오하이오의 그레그 랜즈먼 역시 AI에 대한 추가 규제를 주장하면서도 AI 안전조치를 주제로 한 광고를 계획하고 있지 않다고 밝혔다. 유권자들의 AI에 대한 우려가 커지고 있음에도, 기술업계의 선거자금을 무시하지 못하는 것으로 보인다.

공화당은 AI 슈퍼팩들이 다른 주의 공화당 후보들을 지원하기 위해 뛰어들기를 기대하고 있다. 예를 들어 AI 업계를 강하게 비판해 온 민주당 존 오소프 상원의원이 출마한 조지아나, 최근 여론조사에서 공화당 후보인 켄 팩스턴 법무장관이 소폭 뒤지고 있는 텍사스 등이 거론된다. 한 공화당 상원의원은 익명을 전제로 “그런 선거에서는 우리도 도움이 필요하다”고 말했다.

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