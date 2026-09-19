GC녹십자, ‘2026 백신실용화기술개발사업단’ 보건복지부장관 우등상 수상

GC녹십자는 지난 17일 보건복지부가 주최하고 백신실용화기술개발사업단이 주관한 ‘2026 백신실용화기술개발사업단 성과공유회’에서 ‘보건복지부장관 우등상’을 수상했다고 18일 밝혔다.

백신실용화기술개발사업단은 2020년 4월 출범해 ‘백신 주권확보 및 글로벌 시장진출’을 목표로 백신 자급화, 신규 후보 발굴과 임상 진입 가속화를 위해 백신 분야의 연구개발을 지원하고 있다.

백영하 보건복지부 보건의료기술개발과장과 GC녹십자 신윤철 개발팀장(오른쪽). GC녹십자 제공

이번 성과공유회는 사업단이 지원한 연구개발 과제의 우수 연구성과를 시상하고 주요 성과를 공유하는 자리로, 국내 백신 관련 산·학·연·병 연구자간 교류와 협력을 확대하기 위해 마련됐다.

GC녹십자는 이날 성과 발표를 통해 ‘필수백신 자급화를 위한 파상풍, 디프테리아, 백일해(Tdap) 혼합백신 개발 현황’을 공유했다.

우리나라의 국가예방접종 백신 자급률은 30%에 불과하다. 2025년 기준국가필수예방접종 대상 백신 22종 가운데 원액까지 국내에서 생산 가능한 백신은 6종뿐이다.

이에 GC녹십자는 현재 전량 수입에 의존하고 있는 Tdap 혼합백신의 국산화를 목표로 2024년부터 사업단 과제 참여를 통해 연구개발을 진행하고 있다.

회사는 동물모델을 활용한 비임상시험에서 안전성과 효력을 확인했으며, 이를 바탕으로 2025년부터 안전성 및 면역원성을 평가하기 위한 임상1/2상 연구를 시작해 최근 해당 임상의 주요 연구 결과를 확보했다. GC녹십자는 향후 사업단 과제에 지속 참여해 청소년 임상 2상 및 임상 3상을 진행할 예정이다.

연구책임자인 신윤철 GC녹십자 개발팀장은 “국내 최초 Tdap 혼합백신 상용화를 통해 국가 필수예방접종(NIP) 자급률을 높이고 국가 보건안보에 기여할 수 있도록 앞으로도 임상 개발에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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