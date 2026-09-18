구윤철 "추석연휴 고속도로 기름값 리터당 100원 인하"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 18일 "추석연휴 기간인 24∼27일 전국 고속도로 주유소 유류 가격을 17일 대비 리터당 100원 인하해 고유가 부담을 공공이 함께 분담한다"고 밝혔다.



구 부총리는 18일 정부세종청사에서 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의를 주재하고 한국도로공사가 관리하는 재정 고속도로 주유소 226개소에서 할인에 들어간다며 이같이 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 세종시 정부세종청사에서 '비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의'를 주재하고 있다. 재정경제부 제공

구 부총리는 또 "추석기간 태양광 등 재생에너지 공급이 풍부한 낮 시간대에 전기차 충전요금을 할인하여 재생에너지 확대에 따른 혜택을 국민들께 돌려드리겠다"고 덧붙였다.



그는 "이달 말 종료 예정인 유류세 인하 조치는 11월 말까지 2개월 추가 연장해 국민 여러분의 유류비 부담을 덜어드리겠다"고 했다.



19일 0시부터 적용되는 10차 석유 최고가격은 국제유가 상황과 국민부담 등을 종합적으로 검토해 이날 오후 6시에 발표하겠다고 예고했다.



휘발유는 15% 인하를 지속하고, 산업·물류 등에 필수적인 경유와 소형트럭 등 서민 연료로 활용되는 부탄은 현행대로 25%의 더 높은 인하 폭을 유지하겠다고 말했다.



구 부총리는 "최근 국제유가가 큰 폭으로 상승하는 등 중동 상황을 둘러싼 불확실성이 다시 확대되고 있다"며 "정부는 긴장의 끈을 놓지 않고, 비상 대응 체계를 지속 유지하며 에너지 수급·가격의 안정적인 관리에 총력을 기울이겠다"고 강조했다.



그는 "적극적인 외교 노력과 수입선 다변화, 전략비축유 스왑 등을 통해 당분간은 에너지 수급에 큰 차질이 없을 것으로 예상된다"며 "정유업계와 함께 상황반을 가동하여 원유 수급 상황을 일일 단위로 점검하고, 필요한 조치를 신속하게 취하겠다"고 했다.



구 부총리는 "중동전쟁 등 어려운 대외여건에도 불구하고, 우리 경제는 탄탄한 펀더멘탈을 보여주고 있다"며 "수출이 큰 폭으로 증가하고 소비 등 내수도 개선세를 보이고 있으며, 글로벌 신용평가사인 무디스와 피치도 우리 경제의 견조한 성장세 등에 대해 긍정적으로 평가하고 있다"고 말했다.

<연합>

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