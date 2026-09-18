정청래, 오한·발열에 응급실행…“3일째 병원신세”

정청래 전 더불어민주당 대표가 지난 16일 오한과 발열로 응급실을 찾았다. 정청래 전 대표 페이스북

정청래 전 더불어민주당 대표가 극심한 오한과 발열로 응급실을 찾아 사흘째 입원 치료를 받고 있다.

정 전 대표는 18일 자신의 페이스북에 “1~2년 동안 쉼없이 너무 무리했을까요? 정신은 문제 없었는데 몸이 못 따라왔을까요? 몸에 무리가 생겼다”며 “잠시 쉬어가라는 뜻으로 알고 병원에 있다”고 전했다. 그는 일주일 정도 병원에 머무를 것으로 내다봤다.

이어 정 전 대표는 “3일째 물 한모금 못 마시고 금식 중”이라며 “주렁주렁 매달린 고마운 링거 덕분에 밥 안 먹고 살고 있다”고 적었다.

정 전 대표가 함께 공개한 사진에는 병상에서 링거를 맞고 있는 모습이 담겼다.

정 전 대표는 “잠시 분주한 일상에서 벗어나 우리가 사는 세상을 객관적으로 살펴보고 생각하겠다”며 “자기객관화에도 충실해보겠다”고 밝혔다

그러면서 “넘어지면 발밑의 돌부리가 보인다고 했다”면서 “넘어진 김에 쉬어간다고 병원에 있는 동안이라도 자주 하늘도 보며 주변을 둘러보겠다”고 덧붙였다.

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