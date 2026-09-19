CJ ENM, 하이브 손잡았다…첫 브랜드관 스탠에이 오픈

CJ ENM의 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스가 하이브와 손잡고 첫 브랜드관 ‘STAN:A(스탠에이)’를 선보인다. 하이브와의 콘텐츠 협업을 통해 콘텐츠 경쟁력을 높이고 글로벌 플랫폼으로서 영향력을 확대한다는 전략이다.

엠넷플러스는 글로벌 K-POP 팬들에게 보다 다양한 콘텐츠를 제공하기 위해 지난 11일 ‘STAN:A’ 브랜드관을 오픈했다고 밝혔다. ‘STAN:A’는 하이브 미디어 스튜디오가 제작하는 비디오 팟캐스트로, 아티스트의 이야기와 매력을 다양한 포맷으로 담아 선보이고 있다. 엠넷플러스가 특정 콘텐츠 브랜드의 여러 프로그램을 한 공간에서 만나볼 수 있도록 구성한 브랜드관을 선보이는 것은 이번이 처음이다.

이번 브랜드관 오픈으로 기존 디지털 채널에서 선보여온 ‘STAN:A’ 콘텐츠를 엠넷플러스에서도 한데 모아 만나볼 수 있게 됐다. 글로벌 팬들의 콘텐츠 선택 폭을 넓히는 동시에 엠넷플러스가 외부 파트너와의 협업을 통해 콘텐츠 제공 방식을 확장한다는 점에서 의미가 있다.

18일부터 대표 콘텐츠들을 순차적으로 공개한다. 이날에는 ‘블러드 다이어리(The Blood Diary)’ 최종화(12회) 및 1~11화 전편, ‘STAN [SEVENTEEN]’, ‘STAN [EVAN]’을 선보인다. 이어 19일 20시에는 신규 콘텐츠 ‘STAN [&TEAM]’을 최초 공개하며, 21일에는 허윤진의 영어팟캐스트 ‘HMM’의 신규 에피소드를 공개한다. 특히, ‘STAN [EVAN]’과 ‘STAN [&TEAM]’의 부가 콘텐츠는 엠넷플러스에서 독점 제공된다. 또한 ‘블러드 다이어리’는 CJ ENM의 음악 전문 채널 Mnet을 통해 연내 방송될 예정이다.

엠넷플러스는 “첫 브랜드관 ‘STAN:A’를 통해 글로벌 팬들에게 보다 다양한 K-POP 콘텐츠를 새로운 방식으로 선보일 수 있게 됐다”며 “이번 브랜드관과 콘텐츠 공개를 시작으로 하이브 미디어 스튜디오와 협업 범위를 넓히고, 향후 다양한 파트너십을 통해 엠넷플러스만의 차별화된 팬 경험을 지속 선보여 나갈 것”이라고 밝혔다.

하이브 미디어 스튜디오는 “엠넷플러스와의 협업을 통해 ‘STAN:A’ 콘텐츠가 글로벌 K-POP 팬들과 만나는 접점을 한층 넓히게 됐다”며 “향후 TV 등 다양한 채널로 영역을 확장해 K-POP 팬덤을 넘어 보다 폭넓은 시청층과 만나며 콘텐츠의 대중성을 높여 나갈 것”이라고 전했다.

엠넷플러스는 전 세계 250여 개 지역에서 서비스되는 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼이다. 전체 이용자 중 해외 이용자 비중은 약 80%를 차지하며, ‘숨바꼭질2’, ‘워너원고’ 등 오리지널 콘텐츠부터 KCON, MAMA AWARDS 등 글로벌 K-POP IP까지 폭넓은 콘텐츠를 제공하고 있다. 2026년 상반기 콘텐츠 조회수도 전년 동기 대비 약 3배 증가했다. 콘텐츠 시청부터 투표·라이브·커뮤니티까지 다양한 팬 경험을 연결하며 글로벌 K-POP 팬들의 디지털 접점으로 입지를 넓혀가고 있다.

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