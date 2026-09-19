한화시스템, AI 우주상황인식체계 개발 착수…우주 안전 지킨다

한화시스템은 지난 9일 한국천문연구원과 ‘우주기반 우주감시위성 및 지상연계 우주상황인식체계 개발’ 사업 계약을 체결하고, 국가 우주상황인식시스템(K-SSA)의 민간 체계개발업체로서 설계·개발에 본격 참여한다고 19일 밝혔다. 우주상황인식(SSA)은 우주물체의 위치와 궤도 등을 관측 및 분석해 충돌, 추락 등 우주공간의 위험을 파악하고 예측하는 활동을 말한다.

우주기반 우주감시위성 및 지상연계 우주상황인식체계 운용 이미지. 한화시스템 제공

최근 저궤도 위성이 급격히 늘어나면서 궤도상 인공·자연 우주물체와의 충돌 위험도 커지고 있다. 이에 따라 국가 우주자산을 보호하고, 우주물체의 충돌 및 지상 추락 위험에 선제적으로 대응할 수 있는 우주상황인식 역량의 중요성도 높아지고 있다.

이번 사업은 우주항공청이 추진하는 국가 우주상황인식시스템(K-SSA) 개발사업의 일환으로, 한국천문연구원이 주관연구기관으로서 국가 우주상황인식 체계의 임무와 운영개념, 시스템 요구조건을 정립하고, 세부 기술 연계와 체계 통합 등 사업 전반의 기술적 총괄을 담당한다.

한화시스템은 이번 계약을 통해 한국천문연구원의 총괄 아래 K-SSA의 민간 체계개발업체로 참여해 우주기반 우주감시 위성 개발과 지상연계 우주상황인식 체계 구축, 세부 시스템간 연계·통합 및 시험·검증 등 체계개발 업무를 수행한다.

한화시스템이 개발에 착수하는 ‘우주기반 우주감시위성’은 고도 약 480㎞ 저궤도에서 운용되는 초소형 위성이다. SSA용 광학카메라를 탑재해 우주 공간의 인공∙자연 물체를 실시간 탐지·추적하며, 우주물체 충돌·추락 위험 분석에 필요한 핵심 관측 정보를 수집한다.

함께 구축되는 ‘지상 연계 우주상황인식 체계’는 우주감시위성을 비롯한 다양한 관측 수단과 데이터로부터 확보된 우주물체 정보를 통합 관리 및 분석하는 지상 인프라다. 인공지능(AI) 기술을 적용해 우주물체의 이동 궤도와 충돌·추락 위험을 정밀하게 예측·분석하고, 관련 정보를 공유해 신속한 상황 판단과 조치를 지원하게 된다.

송성찬 한화시스템 우주사업부장은 “우주산업은 단순히 위성을 개발하고 운용하는 단계를 넘어 우주공간의 안전한 활용과 관리까지 영역이 빠르게 확장되고 있다”며, “이번 사업을 통해 우주상황인식(SSA) 및 우주영역인식(SDA) 분야의 핵심 기술 경쟁력을 확보하고, 대한민국의 독자적인 우주 안보 및 대응 역량 강화에 기여할 것”이라고 밝혔다.

한편 한화시스템은 지난달 한국항공우주연구원과 ‘달 착륙선 로버 전개장치 개발 사업’ 계약도 체결하며 우주탐사 분야로 사업 영역을 넓히기 위한 첫발을 내딛었다. 이번 사업은 한국항공우주연구원이 주관해 개발 중인 달 착륙선에 탑재되는 로버의 전개장치를 개발하는 사업이다. 전개장치는 달 착륙선이 달 표면에 착륙한 뒤 로버가 안정적으로 전개돼 임무를 수행할 수 있도록 하는 장치다.

한화시스템은 달 표면의 높낮이나 착륙선의 기울기 등 다양한 착륙 환경에서도 로버를 안정적으로 지상에 전개할 수 있도록 설계할 계획이다. 또한 달 환경 시험시설을 보유한 한국건설기술연구원과 기술 협력을 통해 달 환경을 모사한 우주환경 시험도 수행한다.

한화시스템은 이번 사업을 통해 확보한 기술을 자체 개발 중인 우주 AI 데이터 솔루션과 저궤도 위성통신체계(K-LEO) 개발에도 활용하는 한편, 이를 기반으로 향후 우주탐사 분야로 사업 기회를 넓혀나갈 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지