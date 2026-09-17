한울본부, 신한울 2호기 방사능방재 전체훈련, 비상대응 점검

한국수력원자력 한울원자력본부가 방사선 비상사고에 대비해 신한울 2호기의 방사능방재 대응 역량을 점검했다.

한울본부는 17일 신한울 2호기 방사능방재 전체훈련을 실시했다고 밝혔다.

한울본부는 17일 신한울 2호기 방사능방재 전체훈련을 실시한 가운데 이용희 한울본부장이 훈련을 주재하고 있다. 한울본부 제공

방사능방재 전체훈련은 방사선 비상사고 발생에 대비해 국민의 생명과 재산을 보호하고 환경 영향을 최소화하기 위한 훈련이다.

원자력시설 등의 방호 및 방사능방재대책법에 따라 발전소별로 매년 한 차례 실시한다.

이번 훈련은 원자력안전위원회와 한국원자력안전기술원, 한국원자력의학원 관계자들이 입회한 가운데 진행됐다.

훈련은 원자로냉각재계통 누설로 방사성물질이 발전소 내부와 외부로 유출되는 상황을 가정해 이뤄졌다.

주민 예상 피폭선량 평가와 긴급작업 등 비상대응 절차를 점검하고 이동형 발전차와 펌프차, 연료 이송차 등을 활용한 사고 관리 훈련도 실시했다.

이용희 한울본부장은 "앞으로도 다양한 상황을 가정한 훈련을 통해 신속하고 체계적인 대응 역량을 갖추도록 힘쓰겠다"고 말했다.

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