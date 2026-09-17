전주에 아세안 11개국 문화 한자리…‘전주 아세안홀’ 문 열어

‘대한민국 대표 문화도시’를 지향하는 전북 전주에 아세안 11개국의 문화와 예술을 한자리에서 만날 수 있는 문화 교류 공간이 문을 열었다. 전통문화를 매개로 전주와 아세안의 문화적 접점을 넓히고 시민과 관광객이 아세안의 다양한 삶과 문화를 직접 경험할 수 있는 교류의 장이 될 전망이다.

17일 전북 전주시 경원동 한국전통문화전당에서 열린 ‘전주 아세안홀’ 개관식에서 조지훈 전주시장(왼쪽 6번째)을 비롯한 아세안 11개국 대사, 한-아세안센터 사무총장, 외교부 아세안국장, 전북국제협력진흥원 관계자 등이 테이프를 자르고 있다. 전주시 제공

전주시는 17일 경원동 한국전통문화전당 야외 공간에서 조지훈 전주시장과 아세안 11개국 대사, 한-아세안센터 사무총장, 외교부 아세안국장, 전북국제협력진흥원 관계자 등이 참석한 가운데 ‘전주 아세안홀’ 개관식을 열었다.

개관을 기념해 마련된 전시 ‘아세안: 시간을 잇는 손’에서는 ‘손’을 매개로 아세안 11개국의 문화와 역사, 일상 속 삶의 모습을 소개한다. 사람의 손을 거쳐 전승되고 발전해 온 전통문화와 생활 문화를 통해 각국의 삶과 이야기를 살펴볼 수 있도록 구성했다.

전시장에는 전통 직조물과 가면, 전통 악기 등 아세안 각국의 문화적 특징과 전통 생활양식을 보여주는 다양한 콘텐츠가 마련됐다. 서로 다른 문화 속에서도 사람의 손을 통해 문화가 이어져 온 가치와 의미를 함께 살펴볼 수 있다.

전주 아세안홀은 전시 공간을 넘어 시민과 관광객이 아세안 문화를 직접 접하는 열린 문화공간으로 운영될 예정이다. 전주시는 한-아세안센터와 전주문화재단, 전북국제협력진흥원 등과 협력해 전시와 교육, 체험 프로그램 등을 마련하고 문화 교류를 지속적으로 확대할 계획이다.

조지훈 전주시장은 “전주 아세안홀이 아세안의 다양한 문화를 소개하고 서로의 문화를 이해하며 마음을 나누는 문화 교류와 소통의 공간이 되길 바란다”며 “한-아세안센터와 함께 다양한 문화예술 프로그램을 통해 세계와 교류하고 ‘아시아 5대 문화산업도시’로 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

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