"강행은 죽어도 공소취소하겠다는 것"…국힘, 김승원 공세 총력

국민의힘은 17일 더불어민주당이 김승원 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 강행 처리하는 등 여권이 김 후보자에 대한 임명 수순에 들어가자 장외 투쟁 가능성까지 거론하면서 공세 수위를 높였다.



지도부는 이날 종일 당 회의와 SNS 등을 통해 "안 하느니만 못한 개각"이라며 전방위로 공세를 벌였다.

국민의힘 장동혁 대표가 17일 국회에서 발언을 하고 있다.

장동혁 대표는 오후 본회의에서 민주당 주도로 김 후보자 청문보고서가 채택되자 페이스북 글을 통해 "죽어도 공소취소 하겠다는 것이다. 국민과 헤어질 결심을 한 것"이라며 "이번 추석에 국민이 가장 받고 싶은 선물은 바로 이재명 탄핵"이라고 퍼부었다.



정점식 원내대표는 오전 당 최고위원회의에서 "이번 개각으로 국민 분노에 기름을 퍼붓고 있다"며 "국민은 안중에도 없는 인사 폭주"라고 질타했다.



임이자 정책위의장은 "'수가재주 역가복주'(水可載舟 亦可覆舟·물은 배를 띄울 수도, 뒤집을 수도 있다)라 했다. 김승원 후보자를 임명하는 순간 국민은 이재명호를 뒤집어 버릴 것"이라며 "내일 대통령 회견 첫 발언은 김 후보자 지명 철회와 대국민 사과여야 한다"고 목소리를 높였다.



신동욱 최고위원은 "김승원 후보자 여론조사 결과를 보면 부정 여론이 50% 이상이고 '그래도 괜찮다'는 여론이 20%대 중반인데 20%대 중반은 대통령 국정수행 지지도에도 한참 못 미친다. 여당 지지자들도 김 후보자는 안 된다는 것"이라고 꼬집었다.



김재원 최고위원은 "김승원을 임명하려는 목표는 공소취소일 것이고, 강신철을 임명하려는 목표는 사관학교 통폐합을 통해 국방력을 해체하려는 게 아닌가"라며 "잘 된 인사다. 이재명 정권이 망조가 들었다는 증빙을 하는 인사라고 보기 때문"이라고 꼬집었다.



최보윤 수석대변인은 논평에서 강신철 후보자를 겨냥, "자신과 가족들이 철거민 특공으로 아파트를 분양받은 데 대해 정당한 보상이라는 취지로 답했는데, 국민은 제도의 본래 취지에 부합했는지 묻는다"며 "염치를 안다면 스스로 거취를 결단해야 한다"고 질타했다.



또 여당을 향해 "'철거민 대부' 고(故) 제정구 의원과 가난한 이들 편에 섰던 젊은 양심은 어디로 사라진 것이냐. 민주당 역사는 '서민 기만 정당', '탐욕 내각 정부'로 다시 쓰여야 한다"고 쏘아붙였다.



이날 오후 열린 의원총회장에는 '철거민 4성 딱지 강신철 OUT', '법치 상실 김승원 OUT' 등 피켓이 내걸렸다.



국민의힘은 이날 자당 소속 의원이 위원장을 맡은 국토교통위원회와 산업통상자원중소벤처기업위원회 회의를 취소하며 실력행사에 나섰다. 김 후보자를 포함해 여권의 인사 강행 기류에 대한 맞대응으로 풀이됐다.



김성원 산자위원장은 이날 페이스북에서 "진보 성향의 참여연대조차 김승원 후보자에게 부적격 판단을 내렸고, 여론조사 민심도 등을 돌렸다. 국정의 핵심 부처를 이런 방식으로 채울 수는 없다"며 김승원·강신철 후보자를 향해 자진사퇴를 촉구했다.



국민의힘은 추석 연휴 전인 오는 22일에는 '이재명 정부 실정'을 규탄하는 집회를 예고한 상태다.



이를 통해 '인사 참사' 공세를 한층 강화하며 명절 여론전으로 맞불을 놓겠다는 포석으로 읽힌다.



최수진 수석대변인은 "원내 투쟁 동력을 이어가면서 여론전을 장외로 확장하기 위한 포석이다. 추석 이후 악화한 민심을 확인하면 언제든 장외에 나설 수 있게 준비를 마쳤다"고 말했다.

<연합>

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