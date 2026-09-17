반도체 소재 승부수 띄운 두산… 1조 투자해 국내·중국에 CCL 생산라인 증설

두산이 사상 최대 규모인 약 1조원을 투자해 하이엔드 동박적층판(CCL) 생산능력을 대폭 늘린다. 급증하는 인공지능(AI) 데이터센터 수요에 빠르게 대응하기 위한 취지다.

두산은 국내와 중국에 9700억원 규모의 CCL 시설 투자를 단행한다고 17일 공시했다. CCL은 인쇄회로기판(PCB)의 핵심 소재로, AI 데이터센터에 들어가는 AI 가속기,네트워크 스위치, 광모듈 등에 폭넓게 쓰인다. 두산은 국내에 4200억원을 들여 광모듈용 CCL 생산라인을 증설하고, 중국에서는 5500억원을 투자해 AI 가속기·네트워크 스위치용 CCL을 만드는 공장을 신축할예정이다. 투자는 2028년까지 3년에 걸쳐 단계적으로 집행되며, 해당 라인은 2028년 하반기부터 순차적으로 가동에 들어간다.

두산이 생산하는 동박적층판(CCL) 이미지. 두산 제공

생산 거점은 제품 특성과 시급성을 고려했다. 두산은 국내에 품질과 핵심 기술 보호가 중요한 광모듈용 CCL 라인을 두고 전문인력을 활용할 방침이다. 중국은 글로벌 PCB 제조사들이 밀집해 고객 대응이 빠르고급변하는 수요에 맞춰 신속하게 공장을 구축할 수 있다는 것이 강점이라고 봤다. 최근 AI 데이터센터 투자가 확대되면서 CCL 수요도 빠르게 늘고 있다. 글로벌 빅테크 기업들이 잇따라 대규모 증설 계획을 내놓으며 CCL 발주가 조 단위로 대형화하는 가운데, 두산의 국내 생산라인은 이미 가동률 100%를 넘어섰다. 두산은 앞서 지난 4월 태국 신규 공장 건설을 발표하는 등 수요 추이에 맞춰 생산능력을 꾸준히 확대해 왔다.

이번 투자 역시 주요 고객사의 중장기 수요에 기반한 만큼 증설이 끝나면 급증하는 하이엔드 CCL 수요에 한층 안정적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

AI 가속기용 하이엔드 CCL은 초고속 신호 손실을 최소화해야 하는 고난도 요건으로 소수 기업만 만들 수 있다. 두산은 50여년간 CCL 국산화를 이끌며 축적한 기술을 바탕으로 글로벌 AI 반도체 기업의 핵심 공급사로 자리매김했다. 이 같은 기술 우위가 호실적으로 이어지며 두산 전자BG(비즈니스그룹)는 2024년사상 처음으로 매출 1조원을 돌파한 데 이어, 2025년에는 전년 대비 86% 증가한 1조9000억원의 매출을 올렸다.

유승우 두산 사장은 “AI 데이터센터 시장이 커지면서 고객 발주도 대형화되는 만큼, 한발 앞선 투자로 필요한 물량을 적기에 공급해 고객의 신뢰에 답하고 중장기성장을 가속화하겠다”고 말했다.

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